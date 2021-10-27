Стягнули 1,2 мільйона: ВАКС конфіскував "дохід" Киви від жомової ями

Вищий антикорупційний суд відхилив апеляцію нардепа Іллі Киви щодо стягнення "доходу" від жомової ями. Таким чином зі скандального політика таки стягнуть понад 1,2 мільйона гривень на користь держави.

Відповідне рішення суд ухвалив 27 жовтня. Після дебатів судді вирішили відхилити клопотання нардепа.

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Відхилили й інше клопотання

Сторона захисту також наполягала на проведенні експертної перевірки жомової ями та проєктної документації. Там нібито є 20 підземних резервуарів для перероблених нафтопродуктів. Захисники наполягали на допиті можливих свідків, однак суд вирішив залишити це клопотання без розгляду.

Рішення суду від 13 серпня 2020 року залишилося в силі. Таким чином одіозний нардеп Ілля Кива таки став першим, з кого стягнули необґрунтовані доходи в межах цивільної конфіскації.

Жомова яма Киви: головне

Скандальний нардеп від партії ОПЗЖ Ілля Кива у декларації за 2019 рік вказав 1,2 мільйона гривень доходу від жомової ями. Її площа становить 400 квадратних метрів. Яму використовували для відходів з виробництва цукру.

Журналісти Bihus.info з'ясували, що цю яму не використовували за призначенням понад рік.

Слідчі встановили, що Кива не був власником ями та не мав жодних прав на володіння, однак розпоряджався нею. Через це 20 травня 2021 року САП подала до ВАКС позов про стягнення з політика 1,2 мільйона гривень, який 13 серпня суд підтримав.

Цивільна конфіскація – це механізм вилучення активів, природа походження яких не має належного пояснення. Таким чином гроші, квартири, автівки можуть бути переданими на користь держави, якщо їхній власник не зможе обґрунтувати законність їхнього отримання.