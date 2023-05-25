"Запорізький месник" повернувся: нацгвардійці розповіли деталі про ураження 2 ворожих Су-25

25 травня стало відомо, що під Мелітополем наші військові збили ворожий літак Су-25. Тепер же захисники поділилися деталями операції з поповнення статистики втрат російських загарбників.

Як зазначають у Нацгвардії, російські військові активно використовують бойову авіацію на Запорізькому напрямку. Власне, під час спроби завдати удару по позиціях Сил оборони двома Су-25 щось пішло не за планом.

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"Запорізький месник" відреагував миттєво

Відомо, що в той момент на бойовому чергуванні перебував "Запорізький месник", а також його бойовий побратим. Наші військові ідентифікували авіацію ворога, а також влучно відпрацювали з ПЗРК по повітряних цілях російських загарбників.

За результатами роботи наших захисників:

один Су-25 вдалося знищити повністю, а його пілот катапультувався на тимчасово окуповану територію;

другий Су-25 зазнав серйозних пошкоджень та пішов на аварійну посадку.

Тоді у кінці злітної смуги мелітопольці спостерігали чорний стовп диму. Перед цим пролунали глухі вибухи,

– кажуть у Нацгвардії.

Нагадують також, що "Запорізький месник" уже знищив 7 літаків ворога. Ми ж далі трішки розповімо більше про Героя України.

Що відомо про "Запорізького месника"

Можемо припустити, що зараз йому – 20 років, якщо враховувати той факт, що у липні 2022 року строковику Нацгвардії було 19. Тоді повідомляли, що він з ПЗРК вразив шість літаків ворога, а також одну крилату ракету. І за ці заслуги отримав зірку Героя України. Про свого підопічного тоді розповідав начальник оперативного управління Головного управління НГУ Олексій Надточий.

Військовослужбовець строкової служби НГУ 16 липня з ПЗРК збив крилату ракету, а 17 липня літак Су-25. Всього на його рахунку сім уражених цілей Росії – шість літаків та одна крилата ракета. Цей солдат – Герой України,

– зазначив він.

Наостанок нагадаємо вам актуальні втрати ворога станом на 25 травня. Зранку цього дня у Генштабі повідомили, що за минулу добу ЗСУ знищили 500 окупантів. Якщо говорити про ліквідованих російських солдатів з 24 лютого 2022 року, то мовиться про 205 260 бійців так званої "другої армії світу".