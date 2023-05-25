"Запорізький месник" повернувся: нацгвардійці розповіли деталі про ураження 2 ворожих Су-25
Джерело:Нацгвардія України
25 травня стало відомо, що під Мелітополем наші військові збили ворожий літак Су-25. Тепер же захисники поділилися деталями операції з поповнення статистики втрат російських загарбників.
Як зазначають у Нацгвардії, російські військові активно використовують бойову авіацію на Запорізькому напрямку. Власне, під час спроби завдати удару по позиціях Сил оборони двома Су-25 щось пішло не за планом.
Читайте також Росія "знищила" 16 армій НАТО, але є нюанс: з чим можна порівняти 200 тисяч втрат ворога
"Запорізький месник" відреагував миттєво
Відомо, що в той момент на бойовому чергуванні перебував "Запорізький месник", а також його бойовий побратим. Наші військові ідентифікували авіацію ворога, а також влучно відпрацювали з ПЗРК по повітряних цілях російських загарбників.
За результатами роботи наших захисників:
- один Су-25 вдалося знищити повністю, а його пілот катапультувався на тимчасово окуповану територію;
- другий Су-25 зазнав серйозних пошкоджень та пішов на аварійну посадку.
Тоді у кінці злітної смуги мелітопольці спостерігали чорний стовп диму. Перед цим пролунали глухі вибухи,
– кажуть у Нацгвардії.
Нагадують також, що "Запорізький месник" уже знищив 7 літаків ворога. Ми ж далі трішки розповімо більше про Героя України.
Що відомо про "Запорізького месника"
Можемо припустити, що зараз йому – 20 років, якщо враховувати той факт, що у липні 2022 року строковику Нацгвардії було 19. Тоді повідомляли, що він з ПЗРК вразив шість літаків ворога, а також одну крилату ракету. І за ці заслуги отримав зірку Героя України. Про свого підопічного тоді розповідав начальник оперативного управління Головного управління НГУ Олексій Надточий.
Військовослужбовець строкової служби НГУ 16 липня з ПЗРК збив крилату ракету, а 17 липня літак Су-25. Всього на його рахунку сім уражених цілей Росії – шість літаків та одна крилата ракета. Цей солдат – Герой України,
– зазначив він.
Наостанок нагадаємо вам актуальні втрати ворога станом на 25 травня. Зранку цього дня у Генштабі повідомили, що за минулу добу ЗСУ знищили 500 окупантів. Якщо говорити про ліквідованих російських солдатів з 24 лютого 2022 року, то мовиться про 205 260 бійців так званої "другої армії світу".