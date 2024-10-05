2 ключові завдання, які міг виконувати збитий Су-25 біля Костянтинівки

Російський штурмовик Су-25 міг впасти біля Костянтинівки на Донеччині. Імовірно, його збила російська ж "пе-ве-о" внаслідок дружнього вогню.

Кадри ворожого літака, що догорає після падіння, опублікували в мережі. Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко сказав 24 Каналу, що потенційно збитий Су-25 виконував чимало завдань.

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Для чого росіяни використовували Су-25

Тимочка розповів, що є 2 основних завдання штурмової чи армійської авіації, зокрема Су-25, які працюють в межах лінії фронту:

підтримка наземних сил, тобто прикриття від ворожої авіації;

знищення ворожих опорних пунктів противника в режимі реального часу.

Наземні сили рідко можуть проводити військові операції без відповідної підтримки авіації або інших засобів, які можуть її замінити. До прикладу, безпілотники стратегічного або оперативно-тактичного рівнів. Вони, звісно, не такі ефективні, але суттєво можуть впливати на перебіг боїв у фронтовій чи прифронтовій зонах. Але за умови, якщо противник не має ПЗРК.

Авіація, яку зараз використовує Росія, це пострадянська спадщина. Вони можуть якісь окремі вузли модифікувати, але не системно й не поставлено на промисловий потік. Проблема зі штурмовою та бомбардувальною авіацією, яка працює на близьких і середніх радіусах дії, дуже загрозлива й небезпечна,

– підкреслив Іван Тимочко.

Найкраща протидія – знищувати аеродроми та склади вглиб російської території. А для цього необхідно отримати дозвіл на удари ракетами ATACMS, Storm Shadow та SCALP. Скасування обмежень дозволить убезпечити Україну від зброї, яку скидає російська авіація.

Зверніть увагу! Існує ще одне припущення. Українські сили могли збити не Су-25, а російський ударний дрон С-70 "Охотнік", що може бути першим випадком знищення цього безпілотника.