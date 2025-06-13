Російський Су-25 міг бути збитий своїм же літаком: у мережі показали епічне відео
- Російський Су-25 міг зазнати аварії через "дружній вогонь" літака, який працював із ним у парі.
- Ймовірно, пілот вижив; відео інциденту поширюють в соціальних мережах.
У п'ятницю, 13 червня, стало відомо про чергову втрату російської військової авіації – під час виконання завдання впав борт Су-25. Літак міг постраждати через "дружній вогонь".
Відповідне відео поширюють у соцмережах, передає 24 Канал. Пілот нібито вижив.
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Як розбився російський Су-25
Повідомляється, що борт Су-25 був знищений 13 червня "дружнім вогнем" літака, який працював з ним у парі.
Борт Су-25 міг розбитися через "дружній вогонь": дивіться відео
Нагадаємо, у суботу, 7 червня, українські військові збили російський винищувач Су-35 під час операції Повітряних сил на Курському напрямку. За даними Bild, Україна застосувала не лише F-16 з керованими бомбами та ракетами, а й шведський розвідувальний літак Saab 340AEW Erieye.
Наближення ворожого борта виявили приблизно за 200 – 300 кілометрів від українського кордону. Для ураження використали ракету AIM-120, Су-35 упав біля міста Коренево в Курській області. Російські медіа пишуть, що пілоту вдалося катапультуватися.