8 хвилин тонув, а всі дивилися: деталі про загибель російського пілота, чий Су-25 впав у море

Російський штурмовик Су-25 "від'ємно злетів" у Краснодарському краї. Російські пропагандисти голосять, що пілот тонув упродовж 8 хвилин.

Їхні обурені заяви підхопили росЗМІ, інформує 24 Канал. Повідомляють, що ніхто з росіян, які відпочивали поблизу, не намагався допомогти пілотові. "Своих не бросаем" як воно є.

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Пропагандисти бідкаються, що у Єйську "не знайшлося жодного росіянина".

Російський льотчик, молодий хлопець 8 хвилин заживо тонув, поки чоловіки купалися, а жінки пили холодне пиво,

– бідкається пропагандист.

Наголошують, що поблизу було чимало плавзасобів. Зокрема, водяні мотоцикли. Добратися до пілота на них можна було за хвилину. Водночас усім було байдуже.

Як на падіння Су-25 реагували росіяни

Водночас сказати, що росіяни вже геть не реагували на "трагедію" зі своїм пілотом, буде несправедливо. Дехто з них знімав контент й дуже радів з того, що вдалося зафільмувати такий інфопривід. На опублікованих кадрах чути захоплені вигуки "очманіти, літак упав, цей (пілот – 24 Канал) катапультувався, я це зняв, хах, очманіти".

Згодом стало відомо, що внаслідок падіння Су-25 загинув командир штурмової ескадрильї. З води його витягнули ще живим й намагалися реанімувати. Однак його час вирушати до Кобзона таки вже настав.