У Росії заявляють про втрату свого Су-25: сталася аварія

У Росії повідомили про знищення ще одного літака військової авіації. Під час виконання завдання впав борт Су-25.

Про це пише 24 Канал з посиланням на російський телеграм-канал Fighterbomber.

Дивіться також "Україна тепер нестримна": головні наслідки операції "Павутина"

У Росії впав військовий літак

Де саме та за яких умов сталася аварія Су-25 – невідомо. Однак після падіння судна стало відомо, що Росія втратила ще один свій бомбардувальник, який застосовувався в боях проти України.

Російський блогер під ніком Fighterbomber повідомив, що після падіння літака пілот вижив.

Зазнав аварії Су-25. Льотчик врятований. Все гаразд,

– йдеться в його пості.

Аналітики "OSINT Бджоли" припускають, що канал, на якому з'явилося повідомлення, веде колишній російський пілот, капітан збройних сил Ілля Туманов. Він, ймовірно, до 2020 року обіймав посаду помічника штурмана на Су-34.

В описі телеграм-каналу про військову авіацію йдеться, що його веде "винищувач-бомбардувальник у відставці", що знову вказує на причетність до нього Туманова. У блогерстві йому допомагає Наталія Ямилова, яка до того ж продає мерч через власне приватне підприємство.

Туманов на псевдонім "Сон" активно підтримує так звану "СВО". Він служив на військовому аеродромі "Балтимор" у Воронежі.

Аналітики визначили, що Ілля Туманов веде канал Fighterbomber / Фото OSINT Бджоли

Свого часу військовий також воював у Сирії. Він має багато "заслуг", але частина нібито не хотіла забезпечувати його житлом та харчуванням під час командно-штабних навчань. Тому у 2019 році Ілля Туманов судився з командуванням.

Нагадаємо, після операції СБУ "Павутина", яка знищила 41 літак російської стратегічної авіації, особливо цінні борти Ту-160, Ту-95МС і Ту-22М3 перебазовують якомога далі від кордону з Україною на Далекий Схід.