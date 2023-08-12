Падіння винищувача Су-30 у Калінінградській області: льотчик припустив можливу причину

В Росії вчергове впав літак. Цього разу – багатоцільовий винищувач Су-30 розбився у Калінінградській області.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що навіть сучасні російські літаки мають ваду, яка ймовірно призвела до катастрофи.

До теми "Універсальний руйнівник" не зміг зробити маневр: що відомо про Су-30, який розбився в Росії

Росіяни так і не досягли якості

Су-30 – це багатофункціональний винищувач, створений на базі старого радянського Су-27. Власне, всі російські топові моделі літаків побудовані на його основі.

Загалом це непогана машина, проте має проблеми з двигунами. Росіяни так і не навчились робити двигуни, тому технічні несправності, які можуть бути у цих літаків, пов'язані з паливною системою. Найімовірніше через цю проблему й впав винищувач Су-30,

– зазначив льотчик-інструктор.

Він нагадав, що саме це стало причиною аварії Су-34 в Єйську Краснодарського краю у жовтні 2022 року. Тоді літак впав на житловий будинок, внаслідок чого були жертви та постраждалі.

Льотчик-інструктор припустив, що стало причиною падіння Су-30: дивіться відео

Коли відбувається відмова паливної системи, порушується система керування – не вистачає гідроакумуляторів, виникають проблеми, пов'язані з додатковими джерелами живлення в повітрі,

– пояснив Світан.

Росіяни так і не зуміли досягти коефіцієнта якості при побудові нових літаків. І цей Су-30, на думку військового експерта, наздогнала та сама біда, з якою доводиться боротися льотчикам. Проте не завжди вони перемагають несправності – екіпаж Су-30 загинув, виконуючи навчальне завдання.

Розвідка має можливості

Ще одною можливою причиною падіння російського літака може бути його знищення.

"Калінінградська область з обидвох боків притиснута до моря країнами – членами НАТО. Тому не можна виключати, що російські літаки почала збивати зокрема наша розвідка. Її спецпризначенці можуть близько підійти та виконати завдання з ліквідування ворожих літаків в таких умовах. Можливості в них є", – підкреслив Роман Світан.

Су-30 Це російський двомісний багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Він призначений для ураження повітряних цілей, а також може завдавати ударів по наземних та морських об'єктах. Експлуатація Су-30 розпочалась у 1992 році. З початку повномасштабного вторгнення росіяни використовували модифікація цього винищувача Су-30СМ для запуску ракет Х-31П та Х-58.

Більше про падіння Су-30 в Росії