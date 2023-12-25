Збиття Су-30: Ігнат пояснив, чому про знищення ворожого літака повідомили не одразу

Ввечері 24 грудня українські захисники збили над акваторією Чорного моря ворожий винищувач-бомбардувальник. Знищення літака одразу почали обговорювати у мережі. Однак, офіційно збиття російського Су-30СМ Повітряні сили та Генштаб підтвердили лише вранці.

Чому знищення Су-30 підтвердили не одразу, в ефірі телемарафону пояснив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає 24 Канал.

До речі Ще мінус один російський літак: Олещук розповів про збиття Су-34

"Інколи цю інформацію треба притримати"

Ввечері 24 грудня Командувач Повітряних сил повідомив, що на Одеському напрямку була бойова робота по російському Су-30 у Чорному морі. Микола Олещук зазначив, що матеріали об'єктивного контролю вивчають, аби знати точно, уражена ціль чи ні.

Юрій Ігнат наголосив, що завжди потрібен час, аби уточнити інформацію. Пояснив, якщо над акваторією Чорного моря йде протиповітряний бій, зрозуміло, що цілі, які збиваються над морем, не можуть бути підтверджені.

"Постійно йде вивчення матеріалів об'єктивного контролю. Відповідно працює розвідка, вивчається радіообмін, який веде ворог. І потім вже видається результат", – зазначив речник.

Також додав, що не завжди результати можуть бути одразу точними. Однак інколи вкрай важливо притримати інформацію.

Наші телеграм-канали не сплять, хочуть бути першими й одразу усе оприлюднювати якомога швидше. Треба ставитися до цієї інформації з розумінням, що вона не одразу подається, а інколи навіть цю інформацію треба притримати. Для того, щоб ворог не робив певних висновків,

– підкреслив Юрій Ігнат.

Зверніть увагу! На Святий вечір наші захисники збили два ворожі винищувачі-бомбардувальники. Зокрема, Су-34 знищили на Донеччині, а Су-30 збили над акваторією Чорного моря. Зауважимо, що росіяни намагалися атакувати ракетами.

Також окупанти запустили "Шахеди". Оборонці неба збили 28 дронів з 31. Окрім того, знищили ракети – Х-59 на Запорізькому напрямку та протирадіолокаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря.