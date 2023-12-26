Су-34 створювали багато проблем: чому так важливо збивати ці літаки

Українські захисники за кілька днів знищили 4 російські винищувачі Су-34 та 1 Су-30СМ. Та це – серйозна втрата для ворога у будь-якому аспекті.

Про це 24 Каналу заявив авіаційний експерт Валерій Романенко, зауваживши, що загалом від початку повномасштабної війни росіяни втратили 26 літаків типу Су-34. Він додав, що вартість такого літака за цінами 2014 року без озброєння – 1 мільярд рублів або 26 мільйонів доларів.

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Кожна ракета на борту винищувача коштує по 1 мільйону доларів, а підготовка одного пілота – 2 – 3 мільйони доларів. Тому так російська армія втратила щонайменше 120 – 130 мільйонів доларів.

Проблеми для ворога

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук натякнув, що до збиття авіації окупантів може бути причетний ЗРК Patriot. Та такий ЗРК може значно скоротити можливості ударів КАБами по передовій.

Це найважливіший момент, бо від усіх дій російської авіації наші Сухопутні війська найбільше страждали від масованих скидань КАБів,

– наголосив авіаційний експерт.

Загарбники знахабніли до того, що підвішують під крила Су-34 по 4 керованих авіабомби. Їх росіяни скидають конвеєром.

Нині окупанти будуть змушені розробляти складні операції, аби прикривати свою авіацію засобами РЕБ і додатково збирати розвідувальну інформацію. Також ворогу доведеться тримати в повітрі літаки з протирадарними ракетами.

"Раніше конвеєр як працював: скинув бомби, приземлився, нові підвісили, заправили, полетів. Вони могли витримати темп 100 скидань на окремій ділянці за день. А тут доведеться зменшити в десятки разів щонайменше", – зауважив Валерій Романенко.

Найслабше місце російської авіації, за словами авіаційного експерта, це протидія протиповітряній обороні. Попри те, що росіяни спрямували мільярди доларів на розробку станції РЕБ "Хібіни", яка встановлена на винищувачі, вона виявилася недієвою проти далекобійних ЗРК.

Чому Су-34 складно збити

Літаки як Су-34 не підходять до зони ураження. Винищувачі можуть скидати керовані авіаційні бомби за 50 кілометрів від лінії фронту. Вони можуть уражати об'єкти за 20 кілометрів від передової. Тобто загалом така зброя має дальність польоту до 70 кілометрів.

Такі бомбардувальники складно уразити, адже зенітні комплекси, які є на озброєнні у Сухопутних військах ЗСУ, можуть бити не більше, аніж на 40 кілометрів. І працюють вони на невеликі висоти.

"Росіяни скидають ці КАБи з висоти від 8 до 14 тисяч метрів. Чим більша висота – тим далі воно летить", – сказав Романенко.

Тому для того, аби вдарити по ворожих літаках, доводиться залучати ЗРК Повітряних сил ЗСУ. Підтягувати їх якнайближче до лінії фронту небезпечно, адже на невеликій відстані від передової їх може знищити російська артилерія.

Росія втрачає авіацію