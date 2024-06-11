Російський Су-34 розбився: авіаексперт назвав неочікувану причину авіатрощі

Винищувач-бомбардувальник Су-34 вранці 11 червня розбився у Північній Осетії. Літак впав на безлюдній місцевості. Внаслідок падіння члени екіпажу загинули.

Окрім офіційної версії про технічну несправність, є й інша причина падіння російського винищувача. Детальніше про це 24 Каналу розповів Анатолій Храпчинський – заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ, авіаційний експерт.

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Чому міг розбитися російський Су

Вранці 11 червня з'явилася інформація про те, що російський винищувач Су-34 розбився у горах Північної Осетії. Попередня версія авіакатастрофи, яку озвучили у російських ЗМІ, – технічна несправність.

У Росії також заявили, що це нібито сталося під час навчально-тренувального польоту.

Цей літак перебазувався з аеродрому "Моздок", по якому нещодавно були удари безпілотниками. Ймовірно, через це російське керівництво ухвалило рішення щодо перебазування певної кількості літаків. І внаслідок цього ми побачили падіння Су-34. Могла бути як технічна причина, так і помилка екіпажу,

– наголосив Анатолій Храпчинський.

Власне, доволі часто фіксували технічні проблеми із цим літаком. Наприклад, 17 жовтня 2022 року при наборі висоти для навчально-тренувального польоту на житловий будинок упав військовий літак Су-34.

"З урахуванням активного використання цих літаків, варто зазначити, що, найімовірніше, обслуговування усіх літаків не проводиться на належному рівні. Звісно, потім з'являються ось такі наслідки. Крім того, з боку льотного складу може бути втома, через що неправильно відпрацювали якусь систему.

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