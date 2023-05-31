Працював з ворогом на Херсонщині: суд арештував активи депутата від ОПЖЗ на пів мільярда гривень

За матеріалами СБУ, суд арештував майно колишнього депутата Херсонської облради. На тимчасово окупованій території зрадник очолив окупаційне "міністерство сільського господарства та рибальства".

Як зазначають, рішення суду стосується активів зрадника і членів його родини. Так, заблокували понад 400 об'єктів нерухомості, серед яких – 350 земельних ділянок загальною площею понад 1200 гектарів.

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Від початку окупації працював на Росію

За даними слідства, колишній депутат входив до складу забороненої партії ОПЗЖ і після захоплення частини Херсонщини одним з перших підтримав російських загарбників.

Гауляйтер Сальдо особисто запропонував йому керівну посаду в місцевій окупаційній адміністрації. Крім того, він призначив зрадника керівником створеної агресором "міжвідомчої комісії щодо контролю за здійсненням перевезень сільгосппродукції".

Таким чином, депутат-зрадник систематично розграбовував майно місцевих аграріїв та організовував вивезення українського зерна до Росії.

Додамо, що рішенням суду було арештовано десятки транспортних засобів колаборанта, 15 банківських рахунків, а також корпоративні права в 5 агрокомпаніях і 3 торгових марках. Загальна сума заблокованих активів становить 500 мільйонів гривень.

Що загрожує зраднику

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

️ частина 5 статті 111-1 (колабораційна діяльність);

️ частина 2 статті 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Тож, тепер зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.

В СБУ додають, що фігурант зараз переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Його корпоративні права, торгові марки та банківські рахунки уже передали в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).