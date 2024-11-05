Суд арештував частину багатомільйонного майна скандальної керівниці Хмельницької МСЕК Крупи

5 листопада 2024, 14:36
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Автор: Анжеліка Байбак

Вищий антикорупційний суд арештував частину майна керівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи. Під арешт потрапила частина готівки та нерухомості.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ухвалу Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

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Яке майно очільниці Хмельницької МСЕК арештував суд

Суд арештував частину майна керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні. Згідно з ухвалою ВАКС, арешт наклали на готівку, вилучену за місцем проживання:

  • 3,17 мільйона доларів,
  • 140 тисяч євро,
  • 1,27 мільйона гривень.

Також арештували 93 тисячі доларів і 2 тисячі євро, які знайшли 3 жовтня у робочому кабінеті Тетяни Крупи.

Окрім готівки, суд арештував і інше майно. Мовиться про:

  • документи щодо проєктування будівництва п'яти будинків.
  • ноутбук, п'ять флеш-накопичувачів, телефон IPhone10.
  • дві коробки із золотими виробами з жовтого металу з білим камінням.
  • роздруковані декларації Тетяни Крупи за 2021, 2022 та 2023 роки, проєкт відповіді на Нацагентство із запобігання корупції, а також довідки про виплату дивідендів,
  • договори купівлі-продажу земельних ділянок,
  • технічну документацію на земельні ділянки,
  • брендові прикраси,
  • медичну документацію,
  • банківські картки.