Суд арештував частину багатомільйонного майна скандальної керівниці Хмельницької МСЕК Крупи
5 листопада 2024, 14:36Читать новость на русском
Вищий антикорупційний суд арештував частину майна керівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи. Під арешт потрапила частина готівки та нерухомості.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ухвалу Вищого антикорупційного суду (ВАКС).
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Яке майно очільниці Хмельницької МСЕК арештував суд
Суд арештував частину майна керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні. Згідно з ухвалою ВАКС, арешт наклали на готівку, вилучену за місцем проживання:
- 3,17 мільйона доларів,
- 140 тисяч євро,
- 1,27 мільйона гривень.
Також арештували 93 тисячі доларів і 2 тисячі євро, які знайшли 3 жовтня у робочому кабінеті Тетяни Крупи.
Окрім готівки, суд арештував і інше майно. Мовиться про:
- документи щодо проєктування будівництва п'яти будинків.
- ноутбук, п'ять флеш-накопичувачів, телефон IPhone10.
- дві коробки із золотими виробами з жовтого металу з білим камінням.
- роздруковані декларації Тетяни Крупи за 2021, 2022 та 2023 роки, проєкт відповіді на Нацагентство із запобігання корупції, а також довідки про виплату дивідендів,
- договори купівлі-продажу земельних ділянок,
- технічну документацію на земельні ділянки,
- брендові прикраси,
- медичну документацію,
- банківські картки.