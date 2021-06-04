Суд арештував ексзаступника голови Чернігівської ОДА зі заставою у понад 4 мільйони

Печерський районний суд Києва обрав колишньому заступнику голови Чернігівської ОДА запобіжний захід у вигляді тримання під вартою впродовж 2 місяців. Альтернативою суддя передбачив внесення застави у розмірі 4 мільйонів 400 тисяч гривень.
Суд задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань, взявши під варту підозрюваних у шахрайстві колишнього заступника голови Чернігівської ОДА та його спільника.
Цьому передувало Хабар у 160 тисяч доларів: затримали заступника голови Чернігівської ОДА
Ексзаступника глави ОДА взяли під варту
Обом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб – до 30 липня 2021 року. Водночас альтернативним запобіжним заходом слідчий суддя Печерського районного суду Києва обрав внесення застави у розмірі 4 мільйонів 400 тисяч гривень кожному.
До слова, слідчі ДБР 1 червня затримали ексзаступника голови Чернігівської ОДА та його спільника, який представлявся керівником майнового комплексу підприємства "Готель "Слов'янський".
Чиновник зі спільником організували схему: деталі
- За попередньою інформацією, спільник за "винагороду" у 160 тисяч доларів гарантував перемогу учаснику відкритих торгів з продажу готельного комплексу.
- Гроші призначалися ексзаступнику голови Чернігівської ОДА, який мав забезпечити відсутність конкурентів на онлайн-аукціоні.
- Оперативники ДБР затримали спільників під час передачі хабаря. Їм повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах або організованою групою.
- Зловмисникам загрожує позбавлення волі терміном до 12 років з конфіскацією майна.