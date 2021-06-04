Суд арештував ексзаступника голови Чернігівської ОДА зі заставою у понад 4 мільйони

4 червня 2021 , 10:20
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Джерело:

ДБР

Печерський районний суд Києва обрав колишньому заступнику голови Чернігівської ОДА запобіжний захід у вигляді тримання під вартою впродовж 2 місяців. Альтернативою суддя передбачив внесення застави у розмірі 4 мільйонів 400 тисяч гривень.

Суд задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань, взявши під варту підозрюваних у шахрайстві колишнього заступника голови Чернігівської ОДА та його спільника.

Цьому передувало Хабар у 160 тисяч доларів: затримали заступника голови Чернігівської ОДА

Ексзаступника глави ОДА взяли під варту

Обом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб – до 30 липня 2021 року. Водночас альтернативним запобіжним заходом слідчий суддя Печерського районного суду Києва обрав внесення застави у розмірі 4 мільйонів 400 тисяч гривень кожному.

До слова, слідчі ДБР 1 червня затримали ексзаступника голови Чернігівської ОДА та його спільника, який представлявся керівником майнового комплексу підприємства "Готель "Слов'янський".

Чиновник зі спільником організували схему: деталі

  • За попередньою інформацією, спільник за "винагороду" у 160 тисяч доларів гарантував перемогу учаснику відкритих торгів з продажу готельного комплексу.
  • Гроші призначалися ексзаступнику голови Чернігівської ОДА, який мав забезпечити відсутність конкурентів на онлайн-аукціоні.
  • Оперативники ДБР затримали спільників під час передачі хабаря. Їм повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах або організованою групою.
  • Зловмисникам загрожує позбавлення волі терміном до 12 років з конфіскацією майна.
Автор: Наталія Пристанська