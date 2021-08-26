Суд арештував квартиру депутатки Устінової за "образу поліцейського"

Нардепка Олександра Устінова 26 серпня повідомила, що на її квартиру наклали арешт, а машину оголосили в розшук. Усе через начебто образу поліцейського Євгена Шевцова.

За словами Устінової, вона має сплатити заступнику Головного слідчого управління поліції Шевцову 80 тисяч гривень моральної компенсації.

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Нардепка нагадала, що це саме її образив поліцейський.

Публічно на своїй сторінці в ФБ обізвав мене всіма можливими епітетами від "бродячого животного" до "тупой овцы" та багатьох інших епітетів, на що я йому скромно відповіла, що така людина недостойна носити звання офіцера,

– наголосила Устінова.

За словами політикині, "розслідування" тривало пів року. За цей час Шевцова виправдали: начебто образливі тексти писав не він, а той, хто "хакнув" його фейсбук-сторінку.

Згодом акаунт "загадково" повернули власнику. Устінова зауважила, що це "диво".

Нардепка наголосила, що образливий пост з боку Шевцова був реакцією на ініціативу перевірити його можливе незаконне збагачення. Однак згодом поліцейський видалив допис.

Політикиня повідомила, що Шевцов подав 6 судових позовів проти неї.

Рішення суду: головне

Устінова розповіла, що Печерський суд ухвалив рішення, про яке вона не знала. Зокрема, що політикиня має заплатити Шевцову фактично 3-місячну заплату.

Судове засідання відбулося у лютому. Однак Устінова дізналася про це у липні.



Рішення суду / Фото зі сторінки Олександри Устінової

Образливий допис Шевцова / Фото зі сторінки Олександри Устінової



Образливий допис Шевцова / Фото зі сторінки Олександри Устінової

Скандал з Шевцовим: головне

Навесні 2020 року Олександра Устінова звернулася до керівництва МВС з проханням провести перевірку щодо Євгена Шевцова . Під зверненням політикині вдалося зібрати 50 підписів.

"Тут у мене лише одне питання до Арсена Авакова – ви вважаєте, що така людина може носити звання офіцера та працювати в Національній поліції ще й на керівній посаді?" – цікавилася тоді Устінова.

Причиною обурення політикині стало журналістське розслідування про приміщення у Києві (майже 600 квадратів), яку дружина слідчого отримала "у подарунок".

Допис Устінової:

На мою квартиру наклали арешт, а машину оголосили в розшук. Такі собі будні депутата.

І якщо що – це не першоквітневий жарт, а новий "привіт" від нашої нової "реформованої" поліції. Все через те, що маю сплатити майже 80! тисяч грн компенсації за завдану моральну шкоду цілому заступнику Головного слідчого управління поліції! Пам'ятаєте такого собі Євгена Шевцова - який публічно на своїй сторінці в ФБ обізвав мене всіма можливими епітетами (див скріни) від "бродячого животного" до "тупой овцы" та багатьох інших епітетів, на що я йому скромно відповіла, що така людина недостойна носити звання офіцера! Так от – після піврічного "розслідування" внутрішня безпека національної поліції сказала, що Женя "ні прі чьом"! То виявляється не він писав, бо хтось його ФБ хакнув, ну а потім просто взяв і повернув назад ))) бувають ж такі чудеса.

До речі "образився" поліцейський і видав пост, який потім швидко потер, бо я написала скаргу, щоб перевірили його можливе незаконне збагачення. То звичайно ніхто не перевіряв, а колишній заступник Авакова сказав мені "чого я причепилась, в нього дружина колишня дружина Насірова". Багаті бюрократи і поліцейські вони такі.

Так от, замість розслідувань веутрішньоі безпеки наш реформований поліцейський подав 6 судових позовів проти мене, бо як це так я написала, що така поважна людина не може звання офіцера мати!

Про те, що наш найкращий Печерський суд виніс таке рішення я навіть не знала. Дізналася я про те, що маю заплатити майже 3-місячну зарплату бідному, травмованому такою фразою, заступнику керівника Головного слідчого управління Нацполу на крузаку я з "Дії", де мені прийшло повідомлення про виконавче провадження по мені. Прийшло воно в липні, а суд виявляється був в лютому (про те, як це сталося я напишу окремий, думаю для багатьох шокуючий пост).

Ось так от. Чорта то зняли, а бєспредєл лишився.

Так що там Денис Монастырский коли за реформу кримінального блоку візьметеся? А то поки в нас такі керівники в Нацполі будуть, а внутрішня безпека буде на слово вірити про "хакнуті" акаунти – діла не буде.