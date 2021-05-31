Суд у Білорусі не задовольнив скаргу на арешт дівчини Протасевича

Мінський суд визнав законним затримання у Білорусі росіянки Софії Сапеги. Служителі Феміди відмовилися розглядати скаргу на таке рішення.

31 травня затриманій планують оголосити обвинувачення за 3 статтями щодо "організації заворушень". Про це заявив адвокат дівчини Романа Протасевича Олександр Філінанович.

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Засідання закрите, тому без коментарів. Захист домагатиметься судової перевірки законності затримання,

– розповів адвокат.

Зауважимо, раніше міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей казав, що Сапегу можуть помилувати, оскільки вона – громадянка Росії.

Справа Сапеги

За попередніми даними, дівчину підозрюють у:

організації масових заворушень,

організації дій, що грубо порушують громадський порядок,

розпалюванні соціальної ненависті до силовиків.

Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

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