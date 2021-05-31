Суд у Білорусі не задовольнив скаргу на арешт дівчини Протасевича

Мінський суд визнав законним затримання у Білорусі росіянки Софії Сапеги. Служителі Феміди відмовилися розглядати скаргу на таке рішення.
31 травня затриманій планують оголосити обвинувачення за 3 статтями щодо "організації заворушень". Про це заявив адвокат дівчини Романа Протасевича Олександр Філінанович.
До теми Дівчині Протасевича загрожує 12 років в'язниці
Засідання закрите, тому без коментарів. Захист домагатиметься судової перевірки законності затримання,
– розповів адвокат.
Зауважимо, раніше міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей казав, що Сапегу можуть помилувати, оскільки вона – громадянка Росії.
Справа Сапеги
За попередніми даними, дівчину підозрюють у:
- організації масових заворушень,
- організації дій, що грубо порушують громадський порядок,
- розпалюванні соціальної ненависті до силовиків.
Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.
Головне про затримання Протасевича та його дівчини
- 23 травня у Мінську посадили пасажирський літак Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Це трапилося після фейкового повідомлення білоруських диспетчерів про замінування.
- На борту перебував засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега. Їх обох затримали.
- Білоруські силовики опублікували відео, на якому Протасевич говорить, що він перебуває у СІЗО, а з його здоров'ям нібито все гаразд. Однак на обличчі активіста було видно сліди від побоїв, які намагалися замаскувати.
- Згодом з'явилося відео на якому дівчина Протасевича "зізналася", що вона нібито є редактором телеграм-каналу "Чорна книга Білорусі", який публікує особисту інформацію про правоохоронців.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав активіста "екстремістом", а дівчину – "його спільницею".
- Міжнародна спільнота обурилася такими діями білоруської влади. Низка країн світу заборонили авіасполучення з державою.