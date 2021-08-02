Суд дозволив заочне розслідування проти Януковича через розстріли на Майдані

Печерський районний суд Києва дозволив розпочати заочне досудове розслідування проти президента-втікача Віктора Януковича. Мовиться про масові розстріли активістів на Майдані Незалежності у 2014 році.

Про заочне розслідування клопотав слідчий Державного бюро розслідувань. 2 серпня стало відомо, що суд задовольнив позов.

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Оскільки президент переховується від слідства та суду на території держави-агресора Росії, таке рішення надає право на проведення досудового розслідування щодо підозрюваного за його відсутності,

– наголосили в Офісі генпрокурора.

У чому підозрюють Януковича

За даними слідства, Янукович використав свої повноваження президента намагаючись припинити масові акції протесту, які ставили під загрозу його перебування при владі. Діяв він у складі організованої групи спільно з колишніми головою СБУ та міністром внутрішніх справ.

Так, у лютому 2014 року президент дозволив поліцейським використовувати вогнепальну зброю для розгону акції. Це відбулося без відповідних підстав і з порушенням норм чинного законодавства. Такі дії призвели до смерті 62 протестувальників у центрі столиці.

Підозрюваному інкримінують організацію у складі угруповання:

незаконного перешкоджання проведенню демонстрацій;

перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень,

умисного вбивства та закінчення замаху на вбивство,

заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень,

терористичного акту.