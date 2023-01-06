У Франції суд відпустив під заставу українського олігарха-втікача Жеваго

У Франції затримали українського олігарха-втікача Костянтина Жеваго. Але 5 січня його відпустили під заставу.

Тепер Жеваго не може виїжджати за межі Франції. Також він має передати владі два свої паспорти.

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Суд відпустив Жеваго під заставу

5 січня суд у Шамбері ухвалив рішення відпустити українського олігарха-втікача Костянтина Жеваго під заставу у розмірі одного мільйона євро.

Бізнесмен не може залишити Францію, має передати свої паспорти та відзначатись у місцевій поліції тричі на тиждень.

Сам Жеваго заявив у суді, що буцімто не зробив нічого поганого:

Я вперше перебуваю у в'язниці. Я не робив того, в чому мене звинувачують у цій справі, я на це не заслуговую. Я прошу вашого дозволу залишити в'язницю до наступного слухання, і я зроблю все, що ви просили,

– сказав бізнесмен.

Зазначимо, що наступна дата суду – 19 січня.

Що відомо про справу Жеваго