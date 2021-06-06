Суд Гааги 7 червня почне слухати по суті справу MH17

У Нідерландах у понеділок, 7 червня, суд почне розгляд справи про авіакатастрофу Boeing над Донбасом. Блок обговорень триватиме понад місяць.

7 червня 2021 року о 10:00 відновляться слухання у справах проти всіх обвинувачених. Того ж дня розпочнеться слухання справи по суті.

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Що розглядатиме суд Гааги

Очікується, що суд зможе обговорити матеріали справи за три дні – 8, 9 та 10 червня 2021 року. У процесі суд проведе коротке обговорення документів. У п'ятницю, 11 червня 2021 року, розгляд продовжать.

Більш загальні теми будуть висвітлені цього першого дня. Тоді обговорять слідство магістрату, і можливо, зроблять зауваження щодо перевірки. Суд також представить вступ до обговорення матеріалів справи протягом наступних днів.

Суд відкрив власне кримінальне провадження за справою MH17 і, вивчивши та обговоривши зміст матеріалів обвинувачення, з'ясував ключові питання.

Саме з цих тем почнуть обговорення:

Чи був збитий рейс MH17 ракетою "БУК"?

Чи запускали ракету зі сільськогосподарського поля поблизу Первомайського?

Чи грав обвинувачений у цьому якусь роль?

Особисті обставини обвинуваченого також будуть обговорювати настільки, наскільки ця інформація є у матеріалах обвинувачення.

Згодом сторона обвинувачення матиме можливість обговорити розділи матеріалів справи 17 та 18 червня 2021 року. Блок слухань триватиме до 9 липня 2021 року. У вересні 2021 року родичі загиблих зможуть звернутися до суду.

Нагадаємо, що літак Boeing-777 збили над Донбасом 17 липня 2014 року. Усі 298 пасажирів загинули. Суд триває з березня 2020 року. Підозри висунули 3 росіянам та українцю – Олегу Пулатову, Ігорю Гіркіну, Сергію Дубинському і Леоніду Харченку.