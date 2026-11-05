У Фінляндії ув'язнили російського капітана судна Fitburg за пошкодження підводних кабелів

Окружний суд Гельсінкі ув'язнив російського капітана Андрєя Максименка та боцмана судна Fitburg за пошкодження телекомунікаційних кабелів у Фінській затоці наприкінці 2025 року. Капітан отримав 3 роки і 6 місяців позбавлення волі.

Про це пише Yle.

Чим завершилася справа судна Fitburg?

Російського капітана Андрія Максименка визнали винним в умисному знищенні майна за обтяжувальних обставин. Його засудили до 3 років і 6 місяців ув'язнення. Боцман судна, громадянин Азербайджану Вусал Маджидов, отримав 2 роки та 10 місяців позбавлення волі.

Обох засуджених узяли під варту безпосередньо в залі суду. Вони також мають компенсувати постраждалим компаніям витрати на ремонт телекомунікаційних мереж і газопроводу та покрити судові витрати.

Вирок виявився суворішим за вимогу прокуратури, яка просила призначити морякам щонайменше два з половиною роки ув'язнення. Водночас суд відхилив звинувачення у грубому перешкоджанні роботі засобів зв'язку, оскільки вирішив, що це діяння вже охоплюється складом злочину знищення майна.

Рішення суду поки не остаточне – його можна оскаржити в апеляційній інстанції. Обидва моряки своєї провини не визнають.

За матеріалами справи, вантажне судно Fitburg протягом кількох годин тягнуло якір і якірний ланцюг морським дном на відстань майже 130 кілометрів. Унаслідок цього були розірвані два підводні телекомунікаційні кабелі компанії Elisa, прокладені між Гельсінкі та Таллінном.

Крім того, дії екіпажу створили реальну загрозу пошкодження ще семи кабелів зв'язку та електропередачі, а також газопроводу.

Суд встановив, що механізм фіксації якоря був справним. Також з'ясувалося, що перед виходом судна з порту Санкт-Петербурга напередодні його відплиття якір був піднятий.

Обвинувачення не стверджувало, що капітан особисто наказав опустити якір у море, а боцман безпосередньо брав участь у цьому. Однак суд дійшов висновку, що обидва моряки знали про опущений якір під час руху судна повз підводні кабелі та газопровід.

Нагадаємо, 2 листопада королівський флот Великобританії перехопив біля узбережжя Шотландії російське розвідувальне судно "Віктор Леонов". Воно вело стеження за навчаннями Strike Warrior, у яких брали участь 2 тисячі військовослужбовців НАТО.