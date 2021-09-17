Суд у Молдові не схвалив екстрадицію Чауса, хоча той вже в Україні
Джерело:"Українська правда"
Молдовський суд не задовольнив прохання української прокуратури про екстрадицію колишнього судді Миколи Чауса. Він зі серпня 2021 року перебуває під домашнім арештом в Україні.
Про рішення суду Молдови щодо Чауса видання повідомляє з посиланням на слова адвоката екссудді Олександра Вишневого та пресслужби Національного антикорупційного бюро.
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Рішення суду Молдови щодо екстрадиції Чауса
Суд у Молдові 14 вересня не задовольнив прохання прокуратури України, в якому йшлося про екстрадицію екссудді Миколи Чауса. Він зі серпня 2021 року перебуває під домашнім арештом в Україні.
У НАБУ зазначили, що наразі не вбачають впливу рішення суду Молдови на розслідування НАБУ за фактом отримання Чаусом хабар.
Суддю розшукували та виявили на території України, затримали та обрали йому запобіжний захід – все згідно з Кримінальним процесуальним кодексом,
– наголосили в агентстві.
Водночас захисник Чауса заявив, що мотивація суду Кишинева поки ще невідома.
Справа Чауса: що відомо
- Колишній суддя Микола Чаус у 2016 році отримав хабар у розмірі 150 тисяч доларів.
- Після цього він втік до Молдови та просив політичного притулку, однак отримав відмову.
- Адвокат Чауса у квітні 2021 року розповів, що екссуддю насправді викрали, а у липні його знайшли в одному з сіл Вінницької області.
- 6 серпня НАБУ і САП завершили розслідування щодо Чауса. А 4 серпня ВАКС обрав йому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Згодом запобіжний захід продовжили ще на 2 місяці.