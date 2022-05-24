Суд у Москві заочно заарештував екскомандира батальйону "Айдар" і главу Одеської ОВА Марченка
Джерело:"Интерфакс"
Басманний суд Москви заочно заарештував колишнього командира українського батальйону "Айдар" – нині голова Одеської обласної державної адиміністрації Максима Марченка
Його звинувачують у застосуванні "заборонених засобів та методів ведення війни". Про це сказали у пресслужбі суду.
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Щодо Марченка, то суд обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном на два місяці з моменту його затримання або екстрадиції на територію Росії,
– повідомили в суді.
Цю інформацію прокоментував речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
"Я ще ніколи так не чекав вечірнього звернення очільника Одеського ОВА Максима Марченка, як сьогодні!", – написав він у соцмережі.
Що відомо про Максима Марченка
- Він колишній командир батальйону "Айдар".
- Потім керував 28-ї окремою механізованою бригадою Збройних Сил України.
- Нині він голова Одеської ОДА.
Не лише Марченко
Також, як повідомили в Басманному суді, аналогічний запобіжний захід за тими самими обвинуваченням обрали щодо Сергія Баранова – командира 44-ї окремої артилерійської бригади Збройних Сил України. Обох обвинувачених оголосили у міжнародний розшук.
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