Суд у Москві заочно заарештував екскомандира батальйону "Айдар" і главу Одеської ОВА Марченка

Басманний суд Москви заочно заарештував колишнього командира українського батальйону "Айдар" – нині голова Одеської обласної державної адиміністрації Максима Марченка

Його звинувачують у застосуванні "заборонених засобів та методів ведення війни". Про це сказали у пресслужбі суду.

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Щодо Марченка, то суд обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном на два місяці з моменту його затримання або екстрадиції на територію Росії,

– повідомили в суді.

Цю інформацію прокоментував речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Я ще ніколи так не чекав вечірнього звернення очільника Одеського ОВА Максима Марченка, як сьогодні!", – написав він у соцмережі.

Що відомо про Максима Марченка

Він колишній командир батальйону "Айдар".

Потім керував 28-ї окремою механізованою бригадою Збройних Сил України.

Нині він голова Одеської ОДА.

Не лише Марченко

Також, як повідомили в Басманному суді, аналогічний запобіжний захід за тими самими обвинуваченням обрали щодо Сергія Баранова – командира 44-ї окремої артилерійської бригади Збройних Сил України. Обох обвинувачених оголосили у міжнародний розшук.

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