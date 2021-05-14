Суд над Медведчуком: як реагували українські політики та активісти

Кума російського президента Віктора Медведчука відправили під домашній арешт. Що українські політики та активісти думають про такий запобіжних захід – читайте далі.

Зауважимо, що прокурори просили суд арештувати політика з альтернативою застави у 300 мільйонів гривень. Проте судді вирішили інше.

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Володимир Зеленський

Коментуючи справу Медведчука, президент заявив, що в Україні зменшилася кількість олігархів. Адже лідера ОПЗЖ позбавили можливості використовувати медіаактиви та державне майно.

Вперше за багато років не збільшилася, а зменшилася кількість олігархів. Мінус Медведчук,

– підкреслив Зеленський.

Крім цього, глава держави також запевнив, що "будуть ще мінуси", аж допоки всі олігархи в Україні не стануть просто великими бізнесменами

"Голос"

Кіра Рудик

Лідерка "Голосу" Кіра Рудик наголосила, що до відповідальності потрібно притягнути всіх агентів Кремля, а не лише Медведчука. Адже таких в Україні чимало.

Справа Медведчука – це гарна спроба показати, що у країні є надія на справедливість. Сподіваюся, це не черговий раунд "спортивної риболовлі", в яку любить грати наша влада,

– додала вона.

Й пояснила, що має на увазі випадки, коли засідання затягуються на роки, а результатів жодних немає.

"Слуга народу"

Ірина Верещук

В ефірі одного з українських телеканалів "Слуга народу" Ірина Верещук назвала звинувачення у бік Медведчука дуже серйозними.

"Це, як на мене, за всю Незалежність України найсерйозніші звинувачення, які лунають до чинного політика, – зауважила нардепка.

Крім цього, вона підкреслила, що раніше комітет Ради з питань нацбезпеки та оборони підтримав введення санкцій проти політика.

Ліза Богуцька

Прокоментувала обрання запобіжного заходу Медведчуку й інша представниця президентської політсили, Єлизавета Богуцька.

Чим більше будемо тягнути з судовою реформою, тим глибше копатимемо собі яму. Печерський суд імені "папєрєдніков" вірний традиціям,

– написала вона у фейсбуці.

Й порівняла його зі скандальними Окружним адмінсудом та КСУ. Після цього "слуга народу" звернулася до своїх підписників-росіян.

"Ви навіть у найсміливішому сні не можете уявити, аби у Москві обирали запобіжний захід Путіну. У цьому ми з вами докорінно відрізняємося", – зазначила вона.

Владлен Неклюдов

Неклюдов звернув увагу на те, що Медведчук – олігарх та кум Путіна. Усі роки війни на Донбасі він публічно демонстрував родинні стосунки з очільником Кремля.

Депутат також припустив, що лідер ОПЗЖ може впливати на свідків та знищити речові докази, які ще не залучені до справи. А крім цього – сховатися від слідства.

"Це серйозні ризики. Сумніваюся, що він визнає провину. Тут вже завдання органів прокуратури та СБУ, аби надати всі докази, які зможуть переконати суд", – наголосив політик.

"Європейська солідарність"

Володимир Ар'єв

Народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв обурений запобіжним заходом, який обрали для кума російського президента.

"Домашній арешт за підозру у державній зраді та військових злочинах! Навіть заставу не взяли, пожаліли бідного. У нього ж рахунки арештовані. На кого це розраховано?", – зазначив він.

Журналісти та активісти

Денис Казанський

Журналіст Денис Казанський звернув увагу на те, що відвертий агент Кремля отримав домашній арешт тоді, як Антоненко 1,5 року просидів у СІЗО без жодних доказів.

"Тобто за держзраду той самий запобіжний захід, що і за файєри під ОП та розбите скло? Давно кажу, що в Україні набагато вигідніше бути зрадником ніж патріотом", – констатував він.

Сергій Стерненко

"Шкода що Медведчуку не інкримінували заволодіння 300 гривнями. Так би точно закрили", – написав у своєму фейсбуці одеський активіст.

У лютому Стерненка засудили до 7 років позбавлення волі за викрадення Сергія Щербича. Слідство вважає, що він зробив це аби заволодіти його грошима – мовиться про 300 гривень.

Активіст називає справу політично вмотивованою. Спочатку його відправили у СІЗО, проте у квітні запобіжний захід змінили. До розгляду апеляції Стерненко під цілодобовим домашнім арештом.

Справа Медведчука: коротко