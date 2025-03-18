У Черкасах суд випустив митрополита УПЦ МП Снігірьова під особисте зобов'язання

У вівторок, 18 березня, у черкаському суді відбулося засідання у справі Дениса Снігірьова, митрополита Феодосія місцевої єпархії УПЦ МП. Його судять уже 2 роки – оголошено 5 підозр, 2 з яких об'єднали в одну справу.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне та рішення Соснівського районного суду. Чоловік доєднався до засідання онлайн.

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Що вирішив суд

На засіданні розглядали клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час доби на 2 місяці.

Обвинувачення вважає, що ризики не змінилися, а підсудний може переховуватися від слідства та впливати на свідків. Ба більше, митрополит ніби продовжує вчиняти злочини, у яких його обвинувачують.

Проте суд відмовив та застосував Снігірьову запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 18 травня 2025 року, зокрема, змусивши його прибувати за кожною вимогою та утримуватись від спілкування зі свідком.

Довідка: запобіжний захід не є покаранням і призначений для дисциплінування поведінки обвинуваченого і мінімізування наведених прокурором ризиків.

За словами митрополита, справи проти нього "сфабриковані СБУ", а через нічний домашній арешт він не може повноцінно займатися своєю діяльністю, через що "страждає Черкаська єпархія". Снігірьов звинуватив прокурора в упередженості та "яскраво виражених антицерковних зауваженнях".

Окрім того, підозрюваний скаржиться на стан здоров'я. Під час очікування судді з нарадчої кімнати йому нібито стало зле, тому довелося викликали медиків. Однак прокурор наголосив – жодних документів про стан здоровʼя митрополит не надав.

До слова, минулого року в Черкасах виник конфлікт між парафіянами ПЦУ та прихильниками московського патріархату під керівництвом Снігірьова.