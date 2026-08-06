Доручила подрузі купити квартири і приховала "Мерседес": у чому підозрюють Стефанішину

5 серпня колишній посолці України у США Ользі Стефнішиній повідомили підозру у незаконному збагаченні. За словами прокурора, підозра ґрунтується на трьох епізодах незаконних дій.

Заяву прокурора САП у суді цитує hromadske.

У чому підозрююь Стефанішину?

За даними слідства, перший епізод стосується незаконного збагачення на 13, 9 мільйона гривень.

У червні – липні 2024 року Ольга Стефанішина доручила своїй близькій подрузі купити дві квартири в елітному столичному житловому комплексі "Файна Таун". Вони обійшлися у 6,9 мільйона гривень. Ще 100 тисяч доларів готівкою експосолка виділила на ремонт.

Прокурори стверджують, що саме Стефанішина фактично володіла й розпоряджалася цим житлом, зокрема давала вказівки щодо оплати комунальних послуг.

Окрім нерухомості, правоохоронці говорять і про інші витрати, які, на їхню думку, не підтверджуються доходами. Це, зокрема, готівка на лікування родичів, купівлю авіаквитків та оренду ще однієї квартири на вулиці Ярославів Вал у Києві.

Прокурор зазначив, що витрати на авіаквитки членам Кабміну компенсували. Однак, за його словами, ці кошти надходили на банківську картку, а готівку з неї не знімали протягом півтора року. Він також звернув увагу, що при офіційних доходах у 3,7 мільйона гривень витрати з картки становили 4,3 мільйона гривень.

Два інші епізоди підозри стосуються умисного недекларування майна.

За даними САП, до декларації колишньої дипломатки не внесли автомобіль марки "Мерседес", яким вона регулярно користувалася з 2021 року до призначення на дипломатичну посаду у США.

Також поза офіційними звітами, на думку слідства, залишився факт проживання та користування квартирою батьків у ЖК "Львівська площа". Вартість цього житла оцінюють у 3 мільйони гривень.

Що каже захист Стефанішиної?

Сторона захисту всі звинувачення відкидає. Адвокат Стефанішиної заявив, що слідство не має прямих доказів того, що його клієнтка доручала подрузі Тетяні купувати нерухомість у "Файна Таун".

За словами захисника, подруга Стефанішиної тривалий час працювала на керівних посадах у різних комерційних компаніях і мала легальні доходи, достатні для того, щоб самостійно купити дві квартири. Листування між жінками щодо ремонту адвокат пояснив їхніми близькими дружніми стосунками.

Щодо користування батьківською квартирою, захист також наполягає на відсутності доказів і каже, що підозрювана декларувала це житло в інший звітний період.

Обвинувачення у прихованому "Мерседесі" адвокати називають безпідставними: за законом транспортний засіб підлягає декларуванню, якщо ним користуються понад пів року, тоді як Стефанішина, за версією захисту, їздила на ньому лише 15 днів.

Що було відомо раніше?

Раніше повідомлялося, що 5 серпня НАБУ та САП офіційно вручили Ользі Стефанішиній підозру.

Обвинувачення просило обрати їй запобіжний захід у вигляді застави понад 15 мільйонів гривень, аргументуючи це дипломатичними паспортами та широкими зв'язками за кордоном.

Під час засідання ексдипломатка не стримала сліз і заявила, що не має таких коштів, а сплата подібної суми залишить її родину без засобів до існування.

Суд тоді переніс обрання запобіжного заходу на 6 серпня.

Днями Ольгу Стефанішину звільнили з посади посла України у США. Ще на початку липня ЗМІ повідомляли, що вона сама попросила завершити дипломатичну службу через особисті обставини.