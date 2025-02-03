У камері СІЗО Тетяни Крупи знайшли заборонений предмет

У камері Київського слідчого ізолятора, де перебуває підозрювана у незаконному збагаченні Тетяна Крупа, провели обшуки. Під час нього виявили порушення.

Тетяна Крупа раніше очолювала Хмельницьку обласну медико-соціальну експертну комісію, де виявили масштабні корупційні схеми. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ухвалу до справи.

Дивіться також Суд продовжив арешт, але значно зменшив заставу керівниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі

Що знайшли у камері Тетяни Крупи

Згідно з ухвалою у справі, серед особистих речей Тетяни Крупи знайшли мобільний телефон, що є порушенням правил утримання ув'язнених. Через це пристрій було вилучено.

Тетяна Крупа перебуває в Київському СІЗО вже майже чотири місяці. Користування мобільними телефонами ув'язненим заборонено відповідно до встановлених правил.

Згідно з положеннями СІЗО, для телефонних розмов використовуються таксофони або мобільні пристрої, які перебувають на балансі установи. Дозвіл на такі розмови надається лише за письмовою заявою, де вказуються дані абонента, ступінь спорідненості, номер телефону та тривалість розмови.

Нагадаємо, сім'я Крупи обзавелася численною нерухомістю та розкішними автівками, а на її рахунках виявили мільйони. Більшість цього багатства родина нажила протягом останніх двох років через корупційні схеми у Хмельницькому МСЕК.