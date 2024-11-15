Суд у Києві продовжив запобіжний захід нардепу Тищенку

15 листопада Печерський райсуд Києва продовжив запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку, якого підозрюють у незаконному позбавленні волі військовослужбовця у Дніпрі. За рішенням суду, він залишатиметься під цілодобовим домашнім арештом до 23 грудня.

Тищенко висловив готовність погодитися з вироком суду, але заявив про свою невинність у цій справі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Яке рішення суду

Прокурор Іван Столяр клопотав про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Натомість захисники нардепа просили замінити його на нічний домашній арешт або особисті зобов'язання, зазначаючи, що Тищенко має важливі робочі обов'язки депутата.

У нього є безпосередньо зобов'язання перед виборцями – це і робота його приймальні, це і забезпечення діяльності апарату народного депутата і, відповідно, його конституційний обов'язок як народного обранця. Тому я вважаю що достатньо буде особистого зобов'язання,

– сказав захисник нардепа.

Тищенко висловив готовність погодитися з будь-яким рішенням суду, однак заявив, що не заслуговує на звинувачення в тому, чого не робив.

Нагадаємо, адвокат Миколи Тищенка подав 5 клопотань про відвід секретарки, прокурора і судді, посилаючись на нібито "фейки про кумівство".