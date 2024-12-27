Депутату Львівської облради Доманському, що злив гроші в унітаз, обрали запобіжний захід

Печерський районний суд Києва 27 грудня обрав запобіжний захід депутату Львівської обласної ради Володимиру Доманському. Його помістили під цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Депутата облради та його спільника, заступника голови Яворова Віталія Денегу, підозрюють у шахрайстві.

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Як обирали запобіжний захід Доманському

Під час судового засідання прокурор Дмитро Обихвост розповів про деталі затримання депутата Львівської облради та заступника мера Яворова.

За словами правоохоронця, 24 грудня 2024 року Віталій Денега, який перебував у співпраці з Володимиром Доманським, отримав 190 000 гривень. Того ж дня депутат Львівської обласної ради отримав 19 000 доларів США від підприємця під час особистої зустрічі в його помешканні. Задокументовано численні випадки таких епізодів. Загалом підозрювані заволоділи сумою у 25 000 доларів США та 190 000 гривень.

Після передачі останньої частини грошей відбувся обшук і затримання. У помешканні Доманського правоохоронці оглянули й ідентифікували гроші, які виявили на місці. Це були ті ж купюри, які підприємець передав депутату незадовго до цього. Правоохоронці встановили, що Доманський намагався позбутися грошей, намагаючись змити їх в унітаз. Того ж дня посадовців затримали.

Під час судового засідання прокурор клопотав про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 5 мільйонів 11 тисяч 340 гривень. Прокурор стверджував, що цей чиновник має зв'язки в правоохоронних органах, що викликає занепокоєння, що він може спробувати втекти з країни за допомогою спільників.

Крім того, прокурор підкреслив потенційні ризики приховування або фальсифікації доказів, впливу на свідків і перешкоджання розслідуванню, посилаючись на його зв'язки як з правоохоронцями, так і з бізнес-колами. Прокурор схарактеризував запропоновану суму застави як помірну, враховуючи задекларовані доходи та активи чиновника.

Адвокат Доманського стверджував, що докази, представлені правоохоронцями, не підтверджують звинувачення проти його підзахисного. Адвокат заявив, що ризики, на які посилається сторона обвинувачення, носять суто теоретичний характер і не мають конкретних доказів.

Крім того, він зазначив, що Доманський не має фінансових можливостей для внесення застави. Зрештою адвокат запропонував помістити Доманського під цілодобовий домашній арешт у межах запобіжного заходу.

Володимир Доманський під час засідання розповів, що підприємець – це його друг, якому він неодноразово позичав гроші. Цього разу позичив кошти з відсотками, адже брав гроші через банк, проте чоловік, за його словами, не повертав борг.

Підозрюваний депутат сказав, що наполегливо просив його віддати гроші, адже йому вони були необхідні для ведення бізнесу, проте той блокував телефон та зникав. Доманський каже, що те, що сталось зараз – для нього шок.

Зрештою суд пішов у нарадчу кімнату, щоб узгодити запобіжний захід для Доманського. Йому повідомили про цілодобовий домашній арешт.

До слова, днем раніше запобіжний захід обрали й заступнику мера Яворова Віталію Денезі. Його помістили під варту на два місяці з правом застави в розмірі 908 400 гривень.