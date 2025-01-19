Прихильники президента Південної Кореї розгромили суд, який вирішив тримати його під вартою

Прихильники президента Південної Кореї Юн Сок Йоля, якого звинувачують у спробі насильницького захоплення влади, влаштували заворушення у будівлі суду. Це сталося після рішення про взяття його під варту.

Поліція почала затримання протестувальників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Яка ситуація біля будівлі суду

У неділю суд у Південній Кореї продовжив термін тримання під вартою президента Юн Сук Йоля до 20 днів, що спричинило масові протести його прихильників. Розлючені демонстранти увірвалися до будівлі суду, розбили вікна й проникли всередину, створюючи хаос.

Як показують кадри телебачення, прихильники президента прорвали поліцейські кордони, увірвалися до будівлі суду, трощили меблі та використовували вогнегасники проти правоохоронців, які намагалися зупинити заворушення.

Поліція повідомила про затримання близько 40 осіб і через кілька годин відновила порядок.

Юн заперечує звинувачення у заколоті та уникає допитів. Повстання, злочин, у якому Юна можуть звинуватити, є одним із небагатьох, проти яких президент Південної Кореї не має імунітету. Його доля тепер залежить від Конституційного суду, який вирішує, чи підтримати імпічмент і остаточно усунути його з посади, чи відновити його повноваження.

На південнокорейських телеканалах показують кадри з приміщень суду.

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Кадри з будівлі суду, де судили президента Південної Кореї: дивіться відео

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Нагадаємо, це перший випадок в історії Південної Кореї, коли парламент оголосив імпічмент чинному президенту. Йдеться про виконувача його обов'язків Хан Док Су.