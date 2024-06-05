120 мільйонів гривень в дохід України: суд націоналізував майно зрадника Балицького
Джерело:СБУ
Завдяки діям Служби безпеки України вдалося націоналізувати майно колаборанта Євгена Балицького. Так, в дохід нашої країни перейде 120 мільйонів гривень з майна зрадника.
Серед вилучених активів як рухоме, так і нерухоме майно. Частина з нього була оформлена на рідних та близьких гауляйтера.
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Майно зрадника Балицького націоналізували
За матеріалами СБУ вдалося націоналізувати майно зрадника Балицького. Так, Вищий антикорупційний суд 5 червня задовольнив позов Міністерства юстиції про стягнення в дохід України активів колаборанта. Загальна вартість націоналізованого майна становить понад 120 мільйонів гривень.
Частина рухомого й нерухомого майна була записана на сім'ю Балицького – дружину, сина й батька. Втім, його також вдалося націоналізувати.
Сере вилучених активів – київська компанія, яка займається ремонтом і техобслуговуванням літаків. Решта націоналізованого майна перебуває на тимчасово захопленій частині Запорізької області. Зокрема, мовиться про 5 легких літаків, 3 квартири, приватний будинок, 2 земельні ділянки та 4 автомобілі преміумкласу, зокрема Lexus та BMW.
Крім того, націоналізовано 100% статутного капіталу шести підприємств у тимчасово окупованому Мелітополі. Серед них – місцева телерадіокомпанія, яка працює на агресора.
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Останні новини про зрадника Балицького
- 23 квітня 2024 року Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення конфіскувати майно колишнього народного депутата, заочно засудженого за держзраду Євгена Балицького. Мовилося про майно, яке націоналізували 5 червня.
- У червні 2023 року Євгена Балицького заочно засудили за державну зраду. Колишньому нардепу присудили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд визнав колаборанта винним в участі й організації незаконних референдумів на тимчасово окупованих територіях, а також в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України.
- Варто наголосити, що Балицький – колишній депутат від нині забороненої партії ОПЗЖ. Він один із перших публічно підтримав російське вторгнення, а згодом став гауляйтером на окупованій частині Запорізької області.
- У липні 2022 року Балицький також одним із перших отримав російський паспорт на території окупованого Запоріжжя. Вже у вересні того ж року зрадник вступив до путінської партії "Єдіная Росія".