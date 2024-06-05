120 мільйонів гривень в дохід України: суд націоналізував майно зрадника Балицького

Завдяки діям Служби безпеки України вдалося націоналізувати майно колаборанта Євгена Балицького. Так, в дохід нашої країни перейде 120 мільйонів гривень з майна зрадника.

Серед вилучених активів як рухоме, так і нерухоме майно. Частина з нього була оформлена на рідних та близьких гауляйтера.

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Майно зрадника Балицького націоналізували

За матеріалами СБУ вдалося націоналізувати майно зрадника Балицького. Так, Вищий антикорупційний суд 5 червня задовольнив позов Міністерства юстиції про стягнення в дохід України активів колаборанта. Загальна вартість націоналізованого майна становить понад 120 мільйонів гривень.

Частина рухомого й нерухомого майна була записана на сім'ю Балицького – дружину, сина й батька. Втім, його також вдалося націоналізувати.

Сере вилучених активів – київська компанія, яка займається ремонтом і техобслуговуванням літаків. Решта націоналізованого майна перебуває на тимчасово захопленій частині Запорізької області. Зокрема, мовиться про 5 легких літаків, 3 квартири, приватний будинок, 2 земельні ділянки та 4 автомобілі преміумкласу, зокрема Lexus та BMW.

Крім того, націоналізовано 100% статутного капіталу шести підприємств у тимчасово окупованому Мелітополі. Серед них – місцева телерадіокомпанія, яка працює на агресора.

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