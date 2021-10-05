Суд не знайшов порушень у подарунку "Слузі народу" Гузенку за 120 тисяч

Печерський райсуд Києва не виявив порушень у подарунку нардепу від "Слуги народу" Максиму Гузенку. Мовиться про суму у розмірі 120 тисяч гривень.

Гузенко задекларував цю суму як подарунок у негрошовій формі від приватної компанії "Євраліс Семенс Україна". НАЗК склало на політика протокол за частиною статті про порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків.

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Суддя Світлана Смик не побачила в цьому порушень. Вона вказала, що цей подарунок не пов'язаний з діяльністю нардепа, а саме фірма не перебуває у підпорядкуванні Гузенка,

– мовиться у повідомленні.

Суд закрив протокол щодо Климпуш-Цинцадзе

Печерський також суд закрив протокол щодо нардепки від "ЄС" Іванни Климпуш-Цинцадзе. Мовиться про події 2019 року.

Тоді у серпні політикиня літала до Одеси на конференцію, де була спікеркою. Авіапереліт Климпуш-Цинцадзе оплатили.

Водночас суддя не встигла розглянути матеріали. Усе тому, що з дня ймовірного вчинення правопорушення минуло вже 2 роки.

Квартира вартістю за 400 тисяч для судді

Співробітниця Новобаварської прокуратури в Харкові Олена Ісікова придбала квартиру вартістю 400 тисяч гривень.

Площа квартири становить 32,8 метра квадратних.

Метр квадратний коштує близько 12 100 гривень.

За час роботи упродовж 2020 року в прокуратурі Ісікова заробила 344 тисячі гривень.

Допис з телеграму "NABU Daily by Олег Новіков"

​​Суд не знайшов порушень у подарунку нардепу від Слуги народу

Печерський райсуд Києва закрив провадження про майже 120 тисяч гривень подарунку нардепу від фракції Слуги народу Максиму Гузенку. Тоді він задекларував це як подарунок у негрошовій формі від приватної компанії «Євраліс Семенс Україна». Тож НАЗК склало на нього протокол за частиною 1 статті 172-5 КУпАП (порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків).

Однак суддя Світлана Смик не побачила в цьому порушень. Вона вказала, що цей подарунок не пов'язаний з діяльністю нардепа, а саме фірма не перебуває у підпорядкуванні Гузенка.

Крім того, Печерський суд закрив протокол і щодо нардепки від Євросолідарності Іванни Климпуш Цинцадзе. Вона 26 серпня 2019 року літала до Одеси на конференцію як спікер, а авіапереліт туди-назад їй оплатили. Втім суддя Смик не встигла вчасно розглянути ці матеріалі – минуло два роки з дня ймовірного вчинення правопорушення.