Порушення прав людини: Суд у Нідерландах скасував комендантську годину

У Нідерландах суд ухвалив рішення про скасування комендантської години, яку запроваджували через пандемію COVID-19. Усе через те, що вона порушує права людей.
Джерело:Суд у Гаазі
За словами судді, запровадження комендантської години порушує право на вільне пересування. Також це впливає на приватне життя громадян.
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Суддя заявив, що ефективність впровадження такого обмеження ще не доведена. Зокрема, разом з комендантською годиною діяла ще низка інших карантинних обмежень.
Комендантську годину треба негайно скасувати,
– наголосив суддя.
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Комендантська година у Нідерландах: що відомо
- У Нідерландах 23 січня 2021 року запровадили комендантську годину. Відповідно до цього обмеження, виходити на вулицю у зазначений час можна виключно через поважні причини. Наприклад, щоб вигуляти собаку або доїхати на роботу.
- Комендантська година діяла з 21:00 до 4:30.
- Для порушників обмеження передбачили штраф у розмірі 95 євро.
- Вже 24 січня у Нідерландах відбулася акція протесту проти карантинних обмежень.