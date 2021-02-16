Порушення прав людини: Суд у Нідерландах скасував комендантську годину

16 лютого 2021 , 16:49
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У Нідерландах суд ухвалив рішення про скасування комендантської години, яку запроваджували через пандемію COVID-19. Усе через те, що вона порушує права людей.

Джерело:

Суд у Гаазі

За словами судді, запровадження комендантської години порушує право на вільне пересування. Також це впливає на приватне життя громадян.

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Суддя заявив, що ефективність впровадження такого обмеження ще не доведена. Зокрема, разом з комендантською годиною діяла ще низка інших карантинних обмежень.

Комендантську годину треба негайно скасувати,
– наголосив суддя.

Довідка. Комендантську годину у Нідерландах запровадили відповідно до закону, який дозволяє можливість застосування такого обмеження у разі надзвичайної ситуації, яку неможливо врегулювати іншими засобами.

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Комендантська година у Нідерландах: що відомо

  • У Нідерландах 23 січня 2021 року запровадили комендантську годину. Відповідно до цього обмеження, виходити на вулицю у зазначений час можна виключно через поважні причини. Наприклад, щоб вигуляти собаку або доїхати на роботу.
  • Комендантська година діяла з 21:00 до 4:30.
  • Для порушників обмеження передбачили штраф у розмірі 95 євро.
  • Вже 24 січня у Нідерландах відбулася акція протесту проти карантинних обмежень.