Стріляв на своєму весіллі посеред вулиці: суд обрав запобіжний захід буковинцю

27-річний наречений на Буковині 25 липня стріляв з мисливського карабіна. Суд обрав чоловіку запобіжний захід – він не може покидати рідне село без дозволу, а також був змушений здати закордонні паспорти.

Чоловіка зобов'язали прибувати до слідчого, прокурора або суду за їх першою вимогою. Про це поліція повідомила 10 серпня.

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Суд обрав запобіжний захід 27-річному чоловіку

Досудове розслідування справи проводять слідчі відділення поліції № 1 у Сторожинці Чернівецького райуправління поліції. Саме вони звернулись в суд з клопотанням, погодженим з прокурором, щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Слідчий суддя розглянув клопотання та постановив застосувати до порушника запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та поклав на нього процесуальні обов'язки,

– повідомили в поліції.

Зокрема суд зобов'язав його:

прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;

не виїжджати без їхнього дозволу із села Їжівці;

повідомляти правоохоронців про зміну свого місця роботи чи проживання;

утриматися від спілкування зі свідками;

здати на зберігання до відповідних органів влади документи для виїзду за кордон.

У разі невиконання обов'язків до нього можуть застосувати жорсткіший запобіжний захід із накладенням грошового стягнення,

– зазначили у повідомленні.

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