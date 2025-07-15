Суд обрав запобіжний захід Віталію Шабуніну

У вівторок, 15 липня, відбулося засідання суду щодо справи глави Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Йому обрали запобіжний захід саме такий, про який просили прокурори.

Про це пише 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

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Що вирішив суд щодо справи Шабуніна?

У Печерському суді Києва пройшло засідання суду щодо очільника ЦПК Віталія Шабуніна, якого підозрюють в ухиленні від військової служби й шахрайстві. Як повідомив Ярослав Железняк, суд вирішив задовольнити клопотання прокурорів та обрав Шабуніну запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання. Застосовувати проти нього електронний засіб контролю не будуть.

Державне бюро розслідувань зазначило, що обрання запобіжки громадському активісту підтвердило обґрунтованість підозри в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях.

Справу Шабуніна розглядає суддя Світлана Гречана, яку захист глави ЦПК підозрював у порушенні принципу неупередженості. Однак суддя Євген Хайнацький відмовив у задоволенні відводу, тому саме суддя Гречана обрала Шабуніну запобіжний захід.

Так згідно з її рішенням, пред’явлена підозра ДБР щодо Віталія Шабуніна є обґрунтованою та підтверджена наявними у слідства доказами.

Очільник Центру протидії корупції буде змушений залишатися в місці виконання обов’язків військової служби, що визначене командиром. Також він не має права спілкування з іншим підозрюваним у кримінальному провадженні, зокрема з колишнім командиром частини та колишніми та чинними службовими особами Національного агентства з питань запобігання корупції. Шабунін за рішенням суду повинен здати документи, що надають право на виїзд за кордон.

Нагадаємо, слідство встановило, що Віталій Шабунін мобілізувався до ЗСУ у 2022 році, але впродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби. Також задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тисяч гривень, попри те, що фактично не служив у військовій частині.