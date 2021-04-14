Суд оштрафував нардепа за неявку на допит: справа стосується компенсації за житло

Вищий антикорупційний суд оштрафував народного обранця на 1 135 гривень за неявку на допит. Справа проти політика стосується незаконного отримання компенсації за житло.

Клопотання про штраф заявив детектив НАБУ. Адже нардеп 9 скликання не з'являвся на допити з серпня 2020 року. Поважних причин на неявку у політика не було.

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Нардеп мав свідчити щодо компенсації за житло у Києві

Як мовиться у повідомленні ВАКС, нардеп мав дати свідчення щодо отримання 1 мільйона гривень в якості компенсації за орендоване у Києві житло. Провадження розпочали 14 липня 2020 року.

Підозру за незаконну компенсацію оголосили екснардепу Пресману

За повідомленням "Української правди" , Антикорупційний суд оштрафував позапартійного народного депутата Дмитра Лубінця.

Зазначимо, що раніше повідомлення про підозру за незаконне отримання компенсації за житло оголосили екснардепу Олександру Пресману. Згідно з результатом розслідування НАБУ, Пресману компенсували 928 тисяч гривень під час його каденції парламентаря.