Суд остаточно звільнив від відповідальності "суддю Майдану" Царевич

Київський апеляційний суд у вівторок, 18 травня, підтвердив виправдувальний вирок скандальній судді Оксані Царевич. Їй інкримінували неправомірне засудження учасників Автомайдану під час Революції Гідності.

Адвокат Небесної Сотні Роман Маселко звернув увагу громадськості, що в аналогічній справі ще одного "судді Майдану" Віктора Кицюка "цей же апеляційний суд закрив провадження без оцінки самого вироку".

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У справі ж Царевич суд знову дослідив докази та зробив висновок, що засудження невинних людей на підставі сфальшованих документів на догоду владі не є злочином. Це як мінімум, свідчить, що одне з двох рішень точно є незаконним. Хоча, як на мене – обидва,

– наголосив Маселко.

Віктора Кицюка, який, за даними активістів, ухвалював незаконні рішення щодо учасників Революції Гідності, Шевченківський суд також виправдав. Окрім того, Вища рада правосуддя навіть рекомендувала призначити Кицюка довічним суддею Печерського суду.

За словами адвоката, "Царевич у своєму останньому слові знову наголосила, що усі її рішення про засудження невинних були законними".

"Але погоджусь з нею, що прокуратура допустила велику кількість помилок, наскільки грубих, що очевидно це було навмисно. Судді теж доклались", – зауважив юрист.

Окрім того, Маселко звернув увагу, що суддя Євген Мартинов, який у суді першої інстанції виправдав Царевич, "взагалі не мав права розглядати цю справу, бо був допитаний як свідок у її проваджені".

"Але це ще не кінець. Ми ще поборемось, щоб Царевич не змогла знову виносити такі ж "законні" рішення. 25 травня питання щодо скарг на Царевич у справах Майдану буде розглядати Вища рада правосуддя", – наголосив адвокат.

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