Печерський суд Києва не обрав запобіжний захід п'ятому президенту України Петру Порошенку за клопотанням Офісу генпрокурора. Справа стосується призначення Порошенком заступником глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Клопотання слідчого про те, що Порошенкові потрібно обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, залишили без розгляду. Про це на засіданні оголосив суддя Сергій Вовк, повідомляє 24 канал.

Фото і відео тут Порошенку обирали запобіжний захід: що відбувалося під судом

Під час засідання під судом кількасот людей прийшли на підтримку Петра Порошенка. Сам п'ятий президент прибув до суду ходою від ДБР. У складі колони крокували до 2 тисяч людей.

Завершення слідства

За годину до оголошення про те, що клопотання не буде задоволене, захисник Порошенка Ілля Новіков повідомив, що розслідування цієї справи вже завершене. Відповідно, якщо слідство закінчилося, обрання запобіжного заходу не розглядають.

В ОГПУ – паніка. Вчора до 00:30 ночі вони переконували суддю Печерського суду Батріна про те, що їм необхідні ще три місяці для закінчення слідства про призначення Семочка. А сьогодні виявилось, що ще вчора вони це слідство завершили. Клопотання про запобіжний захід не підлягає розгляду,

– зазначив Новіков.

Раніше Печерський районний суд Києва оголошував про продовження терміну розслідування цієї справи до 10 жовтня. Адже попередній термін розслідування спливав 10 липня.

Прокурор попросив дати слідству ще три місяці, щоб дослідити телефонні з'єднання тих, хто фігурує у справі, а також провести додаткові допити та експертизи.

Як відбувся суд

Спершу прокуратура наполягала на взятті під варту Петра Порошенка з альтернативою застави в розмірі 10 мільйонів гривень. Проте у процесі першого судового засідання 18 червня прокурори попросили змінити клопотання на особисте зобов’язання.

Адвокати політика заявили відвід генеральному прокурору Ірині Венедіктовій і ще 12 прокурорам. Проте суддя Вовк відмовив у відводі групи обвинувачення.

Запобіжний захід Петру Порошенку обирав скандальний суддя Сергій Вовк. Що про нього відомо – читайте тут.

Зауважимо, що під час першого засідання Порошенко був особисто присутній в залі, а перед його початком звернувся до своїх прихильників. Тоді біля будівлі Печерського суду також зібралися сотні людей на підтримку політика.

Звинувачення Порошенка у призначенні Семочка: що відомо