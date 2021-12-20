Суд по MH17: захист визнав, що російські військові були на Донбасі

Адвокати обвинуваченого у катастрофі MH17 вимагали долучити до справи покази свідка з російської зенітно-ракетної бригади. Фактично захист визнав, що військові з Курська перебували на Донбасі.

Мовиться про військових з 53 зенітно-ракетної бригади російських збройних сил. Згаданий свідок перебував на Донбасі у липні 2014 року.

Читайте також Росія залякує адвокатів родичів жертв катастрофи MH17

Свідчення військового не долучили до справи

Захист обвинуваченого росіянина Олега Пулатова хотів, аби до справи долучити нібито виправдувальні свідчення цього військового. Спочатку той стверджував, що ракета "Бук" не могла збити літак малазійських авіаліній. Втім, згодом відмовився від цих свідчень.

Проте судді відхилили відповідне клопотання адвокатів. Своє рішення вони обґрунтували тим, що прокуратура не мала права долучати ці покази до матеріалів справи.

Cуд хотів допитати командира бригади з Курська

Раніше суд Нідерландів допитати командира 53 зенітно-ракетної бригади в Курську полковника Сергія Мучкаєва. Адже у ході слідства вдалося встановити, що цивільний літак збила установка "Бук" саме цього підрозділу. Втім, російська сторона ігнорує відповідні запити.

Нідерланди хочуть новий судовий процес

За даними місцевих ЗМІ, Нідерланди хочуть ініціювати новий судовий процес проти Москви у справі катастрофи MH17. Він проходитиме по лінії Міжнародної організації цивільної авіації ICAO.

Намагатимуться довести, що Росія порушила Чиказьку конвенцію про міжнародну цивільну авіацію. У ній вказано, що усі держави мають утримуватися від застосування зброї проти цивільних літаків.

Співрозмовники видання вважають, що розгляд цієї справи "буде багатообіцяючим". Мовляв, якщо Росію визнають винною, це посилить тиск на неї щодо визнання відповідальності за цей злочин.

Раніше провели розслідування щодо ролі України в катастрофі: дивіться відео