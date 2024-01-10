Суд поновив громадянина Росії Богдана Львова на посаді судді Верховного Суду

Суд зобов'язав поновити скандального Богдана Львова у штаті Верховного Суду. Також, за рішенням судді, йому мають виплатити заробітну плату "за час вимушеного прогулу".

10 січня Київський окружний адміністративний суд задовольнив позов колишнього голови Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова щодо поновлення на посаді судді. Крім цього, суд зобов'язав виплати Львову зарплату за весь час "вимушеного прогулу".

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Головне про справу Богдана Львова

У вересні 2022 року журналісти "Схем" виявили, що Богдан Львов понад 20 років тому отримав громадянство Росії на підставі довідки військовослужбовця. І коли йому виповнилося 45 років у 2012-му, поновив його.

Варто зауважити, що згідно з Конституцією України, набуття суддею громадянства іншої країни – це підстава для припинення його повноважень.



Тоді СБУ поінформувала Верховний суд про наявність у Львова громадянства Росії – тоді голова Верховного суду відрахував Львова зі штату суддів.



На фоні скандалу на сайті президента була зареєстрована петиція про позбавлення Львова українського громадянства, яка набрала 25 тисяч підписів. У відповідь президент Володимир Зеленський доручив Комісії з питань громадянства при Офісі президента перевірити наявність підстав для такого рішення. Однак про результати розгляду цього питання не повідомлялося.

Сам Богдан Львов заперечує наявність російського паспорта.

Крапка ще не поставлена

Рішення щодо поновлення Богдана Львова на посаді підриває довіру до правосуддя в Україні, втім згідно із чинним законодавством його мотивувальна частина є зрозумілою.

Зокрема, після виявлення факту наявності в екссудді громадянства Росії, питання щодо звільнення Львова з посади було покладено на пленум Касаційного господарського суду, який, згідно з законом, мав повноваження висловити недовіру судді. Це мало б бути наслідком звільнення його із посади.

Втім, рішення про висловлення недовіри не добрало 1 голосу і, як наслідок, не було прийнято. Пізніше скандальний ексголова Верховного Суду Всеволод Князєв після провалу голосування на пленумі 04 жовтня 2022 року прийняв наказ, яким визнав повноваження Львова припиненими та фактично відрахував Львова зі складу Касаційного господарського суду на підставі листа СБУ.

Однак такий спосіб припинення повноважень судді Верховного Суду не передбачений чинним законодавством, що скоріше за все і потягнуло поновлення Львова на посаді.

Перед оцінкою рішення суду про поновлення слід дочекатися повного тексту рішення, аби зрозуміти мотиви його прийняття. Попри негайне звернення рішення до виконання, таке рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку, а тому остаточна крапка у цій ситуації ще не поставлена.

Однак у Верховному Суді поки що не повідомили, чи планують подавати апеляцію на рішення Київського окружного адмінсуду.