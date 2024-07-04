Українця на 56 років позбавили водійських прав: за що його покарав суд

Суд в Рівненській області позбавив чоловіка права кермування автомобілем на 56 років. Виявилося, що водій вже не вперше притягався до відповідальності.

Варто зазначити, що водій не виконував попередні судові рішення. Тепер, завдяки змінам у законодастві, суд може додавати невідбуті частини покарання до призначеного адміністративного стягнення.

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Чоловіка позбавили водійських прав на 56 років

Гощанський районний суд притягнув до відповідальності 29-річного українця за неодноразове керування автомобілем у стані наркотичного сп'яніння. Оскільки порушник сідав за кермо навіть попри судову заборону, його позбавили права керувати автомобілем на на 56 років 6 місяців і 14 днів.

За словами журналістів, правоохоронці на трасі Київ – Чоп зупинили автомобіль, водій якого дивно поводився.

Були звужені зіниці очей, які не реагували на світло, тремтіння рук, неприродна блідість обличчя. Від освідування на вживання наркотиків відмовився категорично,

– розповіли в патрульній поліції.

Відповідно до матеріалів справи, за керування транспортними засобами у стані сп'яніння порушника п'ять разів притягали до відповідальності. Востаннє йому заборонили сідати за кермо на 10 років, втім він цю вимогу проігнорував.

Чоловік відмовився від проходження медичного огляду. В результаті, суд призначив йому стягнення у вигляді адміністративного арешту на 15 діб, і ще раз позбавив права керування транспортними засобами на 10 років, але цього разу додав і невідбуті частини колишніх п'яти стягнень.