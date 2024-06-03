За даними прокуратури, чоловіка засудили до довічного позбавлення волі. Зловмисником виявився родич дитини.
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Вбивцю та ґвалтівника засудили до довічного позбавлення волі
Чоловік у червні 2023 року жорстоко познущався з дівчинки та позбавив її життя. Того дня дитина вийшла з дому до сестри, а слідом за нею попрямував 34-річний родич, який гостював у її батька.
Як з'ясувалося, дорогою чоловік, користуючись тим, що вона його добре знає та довіряє, запропонував скоротити шлях. На жаль, для дівчинки цей день став фатальним.
Він заманив дитину до залісненої ділянки неподалік річки, а там змусив її роздягнутися, побив, зґвалтував та задушив,
– йдеться у повідомленні прокуратури.
Вже ввечері правоохоронці виявили тіло дитини, а за кілька годин встановили та затримали підозрюваного. Станом на сьогодні зловмиснику призначили покарання у вигляді довічного позбавлення волі. На вирок чоловік очікував під вартою.
Що цьому передувало: деталі
- Ще 18 червня 2023 року о 17:45 до поліції звернувся 40-річний мешканець селища Кути й повідомив, що його 9-річна донька близько 15:00 години пішла до сестри, але так і не з'явилася там. Дівчинка зникла, а її мобільний телефон перебував поза зоною досяжності.
- Після виклику правоохоронці розпочали пошуки дитини. Близько 21:30 вони виявили тіло дитини з ознаками насильницької смерті в хащах на території селища. Неподалік знайшли та одяг дівчинки.
- Під час розслідування виявилось, що до злочину причетний 34-річний родич дитини. Зловмисник того дня приїхав у гості до свого двоюрідного брата – батька дівчинки.
- На той момент в Офісі Генпрокурора зазначили, що фігуранту вже повідомили про підозру. Наразі вирішується питання про обрання стосовно нього запобіжного заходу – тримання під вартою. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
- Зауважимо, нещодавно стало відомо, що на Одещині судитимуть 57-річного водія шкільного автобуса, який зґвалтував трьох хлопчиків. Чоловіку загрожує довічне ув'язнення. Про подію у поліцію повідомила мама одного із потерпілих хлопчиків.