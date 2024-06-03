По данным прокуратуры, мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы. Злоумышленником оказался родственник ребенка.

Смотрите также Россияне убили 12-летнего мальчика в Михайловке в Донецкой области

Убийцу и насильника приговорили к пожизненному лишению свободы

Мужчина в июне 2023 года жестоко поиздевался над девочкой и лишил ее жизни. В тот день ребенок вышел из дома к сестре, а вслед за ней направился 34-летний родственник, который гостил у ее отца.

Как выяснилось, дороге мужчина, пользуясь тем, что она его хорошо знает и доверяет, предложил сократить путь. К сожалению, для девочки этот день стал роковым.

Он заманил ребенка к залесенному участку недалеко от реки, а там заставил ее раздеться, избил, изнасиловал и задушил,

– говорится в сообщении прокуратуры.

Уже вечером правоохранители обнаружили тело ребенка, а через несколько часов установили и задержали подозреваемого. По состоянию на сегодня злоумышленнику назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы. Приговор мужчина ожидал под стражей.

Что этому предшествовало: детали