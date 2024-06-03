По данным прокуратуры, мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы. Злоумышленником оказался родственник ребенка.
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Убийцу и насильника приговорили к пожизненному лишению свободы
Мужчина в июне 2023 года жестоко поиздевался над девочкой и лишил ее жизни. В тот день ребенок вышел из дома к сестре, а вслед за ней направился 34-летний родственник, который гостил у ее отца.
Как выяснилось, дороге мужчина, пользуясь тем, что она его хорошо знает и доверяет, предложил сократить путь. К сожалению, для девочки этот день стал роковым.
Он заманил ребенка к залесенному участку недалеко от реки, а там заставил ее раздеться, избил, изнасиловал и задушил,
– говорится в сообщении прокуратуры.
Уже вечером правоохранители обнаружили тело ребенка, а через несколько часов установили и задержали подозреваемого. По состоянию на сегодня злоумышленнику назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы. Приговор мужчина ожидал под стражей.
Что этому предшествовало: детали
- Еще 18 июня 2023 года в 17:45 в полицию обратился 40-летний житель поселка Куты и сообщил, что его 9-летняя дочь около 15:00 часов пошла к сестре, но но так и не появилась там. Девочка исчезла, а ее мобильный телефон находился вне зоны досягаемости.
- После вызова правоохранители начали поиски ребенка. Около 21:30 они обнаружили тело ребенка с признаками насильственной смерти в зарослях на территории поселка. Неподалеку нашли и одежду девочки.
- В ходе расследования оказалось, что к преступлению причастен 34-летний родственник ребенка. Злоумышленник в тот день приехал в гости к своему двоюродному брату – отца девочки.
- На тот момент в Офисе Генпрокурора отметили, что фигуранту уже сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения – содержание под стражей. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
- Заметим, недавно стало известно, что в Одесской области будут судить 57-летнего водителя школьного автобуса, который изнасиловал трех мальчиков. Мужчине грозит пожизненное заключение. О происшествии в полицию сообщила мама одного из пострадавших мальчиков.