О происшествии в полицию сообщила мама одного из пострадавших мальчиков. Он доверился ей и рассказал, что с ним произошло.
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Дети доверяли мужчине, а тот звал их "поиграть в карты"
Следователи установили, что 57-летний обвиняемый в течение нескольких месяцев 2023 года, имея доверие среди учеников одной из гимназий Одесской области, приглашал мальчиков 12 – 13 лет в свой дом. Там он якобы хотел поиграть с ними в карты, но на самом деле совершал с детьми действия сексуального характера. Полиция установила, что жертвами злоумышленника стали трое мальчиков этого лицея.
Правоохранители провели ряд судебных экспертиз и собрали достаточное количество доказательств причастности мужчины к изнасилованию детей. Они предъявили фигуранту обвинение.
По ходатайству полицейских суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
За совершенные преступления насильнику грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы или пожизненного заключения.
Другие случаи изнасилования детей в Украине
- На Закарпатье 19-летний односельчанин изнасиловал девочку. Потерпевшей – 13 лет. Полиция задержала подозреваемого.
- В апреле стало известно, что украинские мальчики в возрасте 9 и 11 лет, находившиеся в статусе беженцев в Германии, стали жертвами сексуального насилия со стороны немецкого чиновника. Он издевался над детьми в течение года и угрожал депортацией.
- Во временно оккупированной Горловке подросток изнасиловал 9-летнюю девочку. Оккупанты назвали это "несчастным случаем" и спустили на тормозах факт изнасилования.