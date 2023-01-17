"Помста Лукашенка": в Білорусі організували суд проти Тихановської

У Білорусь розпочався заочний суд над однією із лідерів білоруської опозиції Світланою Тихановською. Їй інкримінують низку звинувачень, зокрема змову з метою захоплення влади та держзраду.

В Білорусі почався суд над Тихановською

Про це 24 Каналу сказав журналіст білоруської служби "Радіо Свобода" Валерій Калиновський. Він сказав, що це новий феномен у Білорусі – так звані заочні слідства і заочні суди без присутності і допитів звинувачених.

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За його словами, для цього Лукашенко ухвалив спеціальні закони, і такі слідства відбуваються дуже швидко.

Вони за кілька тижнів "щось збирають" і потім судять "порожню лавку", призначають адвокатів, схоже до того, як Медведчук "захищав" Стуса. Це все дуже швидко відбувається. Завтра очікують перший "вирок",

– наголосив Калиновський.

Він каже, що тепер з'явилася новина, що Лукашенко прийме закон, щоб формально забирати громадянство у таких засуджених, а також конфіскувати їх майно.

"Це політичні репресії проти тих людей, які виступили проти Лукашенка. Це така собі помста Лукашенка тим людям, хто виступає проти нього, не визнають його фейкову перемогу та висловлюють опозицію його діям щодо втягнення Білорусі у війну проти України", – пояснює Калиновський.

Журналіст зазначив, що Світлана Тихановська наразі перебуває в Давосі на Економічному форумі, як представниця Білорусі вперше за багато років.

Як Тихановська відреагувала на суд

Калиновський розповів, що Тихановська вже висловилася з приводу заочного суду проти неї. Вона заявила, що треба судити не її, а Лукашенка – за його зраду та знущання, за те, що він втягнув Білорусь у війну.

На фейсбук-сторінці Світлани Тихановської оприлюднили її коментар щодо заочного суду над нею.

Сьогодні починається те саме "заочне судове провадження", яке режим почав проти мене. Звинувачують у всіх можливих злочинах за 10 статтями. Серйозно коментувати цей фарс складно, але ігнорувати це порушення прав я не збираюся. Про суд я дізналася зі ЗМІ, а не з офіційного повідомлення,

– заявила Тихановська.

За її словами, їй відмовили у праві брати участь у засіданні, а також отримати копії звинувачення та протоколів. "А адвокат, призначений судом, незважаючи на мої спроби зв'язатися з ним, на зв'язок так і не вийшов. Як він збирається мене захищати? Впевнена, що це й не входило до його планів", – додала вона.

Тихановська наголосила, що всім хто бере участь у цьому процесі, не вдасться залякати чи дискредитувати її, але вони лише дають прямі докази своїх злочинів проти народу Білорусі. "Три роки тому я не думала, що колись мене переслідуватимуть у заочному суді", – додала вона.

Журналіст також зазначив, що до суду також викликали опозиціонера Павла Латушка. Він надіслав до суду заяву, щоб відмовився від послуг такого адвоката, але її не прийняли, суд відхилив заяву.

Калиновський прокоментував суд над Тихановською в Білорусі: відео



Зараз активно судять тих, хто проти війни в Україні

Калиновський зізнався, що зараз спостерігається черговий пік цього терору та репресій. Правозахисники підрахували, що лише за минулий місяць кількість судів та вироків збільшилася втричі.

Зокрема, зараз активно виносять вироки проти тих, хто виступає проти війни та за солідарність з Україною. І тут мова вже навіть не про партизанів, таких засуджують до 18 років ув'язнення, над ними знущаються в тюрмах та СІЗО, вони серйозно потерпають,

– каже він.

На його думку, Лукашенко просто розуміє, що суспільство не підтримує його бажання участі у війні та інтегрування в російську авантюру.