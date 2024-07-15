Секретні документи – все: у США суд закрив справу проти Трампа, однак йому цього мало

Вдень, 15 липня, окружна суддя штату Флорида Ейлін Кеннон вирішила закрити федеральну справу проти Дональда Трампа. Однак кандидат у президенти Сполучених Штатів зажадав більшого.

Справа стосувалася неналежного зберігання секретних документів, що було одним із чотирьох кримінальних проваджень проти нього. Втім, реагуючи на таке рішення, він закликав аналогічно закрити інші справи, розпочаті проти нього.

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Суд у США закрив справу проти Трампа

Суддя, яку колись Трамп призначив власноруч на цю посаду, вирішила закрити справу проти нього, пославшись на буцімто незаконне призначення спецпрокурора Міністерства юстиції США Джека Сміта. Саме він є прокурором у цій справі.

Зазначається, що адвокати Трампа раніше виклали позицію про незаконне призначення прокурора. За їхніми словами, офіс спецпрокурора начебто порушує конституцію Сполучених Штатів, адже першочергово його повинен був затвердити Конгрес.

Радше за все рішення Кеннон оскаржать, оскільки під час інших подібних справ суди неодноразово підтверджували право Міністерства юстиції США призначати спеціальних прокурорів для ведення політично делікатних розслідувань.

Водночас Трампу подібного закриття справи, як виявилося, замало. На своїй сторінці у Truth Social він висловив своє невдоволення, почавши зі згадки про замах, що стався на його передвиборчому заході ввечері, 13 липня.

У той час як я працюю для об'єднання нашої держави після жахливих подій в суботу, це зняття незаконного звинувачення у Флориді має бути лише першим кроком, за яким швидко станеться закриття усіх справ про полювання на відьом,

– заявив Трамп.

Кандидат у президенти США вкотре повторив, що усі справи, розпочаті проти нього, це не більше ніж "політичні атаки", які, за його словами, координувало Міністерство юстиції демократів. Як каже Трамп, змова з метою втручання у вибори проти нього.

Тож він закликав об'єднатися, аби "покласти край використанню системи правосуддя як зброю" та повернути Сполученим Штатам їхню "велич". Нагадаємо, ще у червні повідомлялося, що суди призупинили справи проти Трампа за втручання у президентські вибори в штаті Джорджія та неналежне зберігання секретних документів.