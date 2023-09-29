Ексгенералу СБУ Наумову у Сербії присудили рік ув’язнення за відмивання грошей
Джерело:"Радіо Свобода"
У Сербій есгенерала Служби безпеки України засудили до року в'язниці. Сторона захисту планує оскаржити це рішення.
Вищий суд міста Ниш засудив ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова до одного року позбавлення волі. Його звинувачують у відмиванні грошей.
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Очікується також рішення щодо запиту про екстрадицію
Адвокат Наумова підкреслив, що наразі також очікується рішення Апеляційного суду Нишу щодо запиту України про екстрадицію у справі Андрія Наумова. Раніше Вищий суд міста Ниш відхилив цей запит.
Ми вважаємо, що немає абсолютно ніяких підстав для засудження за кримінальний злочин відмивання грошей, тому що ми вважаємо, що підсудний Андрій Наумов не міг вчинити цей кримінальний злочин, особливо на території Сербії,
– сказав адвокат Мілан Петрович.
Наумова заарештували ще 7 червня 2022 року, коли він намагався потрапити з Сербії до Північної Македонії.
Сербська поліція оголосила, що гроші та діаманти, які були знайдені під час огляду автомобіля, "ймовірно, походять від злочинної діяльності". На суді Наумов заперечував звинувачення слідства і стверджував, що це його особисті гроші.
Справа Наумова: основне
- Колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ доправили до суду в Сербії у квітні. Раніше його затримали в країні з сотнями тисяч доларів та євро. Андрій Наумов переконував, що понад 600 тисяч євро і 120 тисяч доларів – це "сімейні гроші". Саме з ними експосадовця затримали у червні 2022 року.
- Батько експосадовця Олег Наумов розповів, що нібито 16 лютого 2022 року позичив гроші у свого бізнес-партнера, щоб відкрити канал. Ба більше, Олег Наумов заявив, що нібито має намір повернути позичені гроші.
- Варто додати, що під час попереднього засідання 17 березня Андрій Наумов заявляв, що 608 тисяч євро та 125 тисяч доларів, які знайшли у його машині під час арешту, – "сімейні гроші". Вони їм нібито були необхідні, щоб переїхати у Стамбул.