Суд скасував постанову ЦВК про неможливість провести місцеві вибори на Донбасі

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Шостий апеляційний адміністративний суд скасував постанову ЦВК щодо виборів на Донбасі. Стосується це виборів, що мали відбутися у минулому, 25 жовтня 2020 року.

Джерело:

ОПОРА

Громадянська мережа ОПОРА повідомляє про рішення, посилаючись на власні джерела. Там зазначають: текст з рішенням суду має з'явитися пізніше.

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Місцеві вибори на Донбасі

Шостий апеляційний адміністративний суд розглядав справу за позовом до Центральної виборчої комісії. Третіми особами у справі виступили Донецька та Луганська обласні державні військово-цивільні адміністрації.

За рішенням ЦВК вибори 25 жовтня 2020 року не проводили в 10 територіальних громадах Донецької області та 8 громадах Луганської області:

  • у фактичному обласному центрі Луганщини Сєвєродонецьку,
  • Лисичанську,
  • Волновасі,
  • Авдіївці,
  • Вугледарі,
  • Троїцьку,
  • Станиці Луганській,
  • Попасній,
  • Щасті.

На першому засіданні Робочої групи щодо вдосконалення виборчого законодавства у профільному комітеті Ради вносили пропозиції розробити критерії щодо неможливості проведення виборів, а також відвідати Донецьку та Луганську області для вивчення питання.

Головне про вибори на Донбасі

  • У серпні ЦВК визначила перелік територіальних громад Донецької та Луганської областей, на території яких неможливо провести голосування.
  • Крім окупованих територій, у списку опинилися віддалені від зони бойових дій громади.
  • Тоді до переліку увійшли 18 громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та Сєвєродонецького і Щастинського районів, що на Луганщині. Зауважимо, вибори народних депутатів там проводили.
  • 15 вересня ЦВК заявила, що проведе вибори у цих громадах, коли для цього створять необхідні умови.
  • Свої сподівання щодо відновлення прав виборців у 18 громадах висловлювали також посли країн G7.