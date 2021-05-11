Суд скасував постанову ЦВК про неможливість провести місцеві вибори на Донбасі

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував постанову ЦВК щодо виборів на Донбасі. Стосується це виборів, що мали відбутися у минулому, 25 жовтня 2020 року.
Джерело:ОПОРА
Громадянська мережа ОПОРА повідомляє про рішення, посилаючись на власні джерела. Там зазначають: текст з рішенням суду має з'явитися пізніше.
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Місцеві вибори на Донбасі
Шостий апеляційний адміністративний суд розглядав справу за позовом до Центральної виборчої комісії. Третіми особами у справі виступили Донецька та Луганська обласні державні військово-цивільні адміністрації.
За рішенням ЦВК вибори 25 жовтня 2020 року не проводили в 10 територіальних громадах Донецької області та 8 громадах Луганської області:
- у фактичному обласному центрі Луганщини Сєвєродонецьку,
- Лисичанську,
- Волновасі,
- Авдіївці,
- Вугледарі,
- Троїцьку,
- Станиці Луганській,
- Попасній,
- Щасті.
На першому засіданні Робочої групи щодо вдосконалення виборчого законодавства у профільному комітеті Ради вносили пропозиції розробити критерії щодо неможливості проведення виборів, а також відвідати Донецьку та Луганську області для вивчення питання.
Головне про вибори на Донбасі
- У серпні ЦВК визначила перелік територіальних громад Донецької та Луганської областей, на території яких неможливо провести голосування.
- Крім окупованих територій, у списку опинилися віддалені від зони бойових дій громади.
- Тоді до переліку увійшли 18 громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та Сєвєродонецького і Щастинського районів, що на Луганщині. Зауважимо, вибори народних депутатів там проводили.
- 15 вересня ЦВК заявила, що проведе вибори у цих громадах, коли для цього створять необхідні умови.
- Свої сподівання щодо відновлення прав виборців у 18 громадах висловлювали також посли країн G7.