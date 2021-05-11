Суд скасував постанову ЦВК про неможливість провести місцеві вибори на Донбасі

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував постанову ЦВК щодо виборів на Донбасі. Стосується це виборів, що мали відбутися у минулому, 25 жовтня 2020 року.

Громадянська мережа ОПОРА повідомляє про рішення, посилаючись на власні джерела. Там зазначають: текст з рішенням суду має з'явитися пізніше.

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Місцеві вибори на Донбасі

Шостий апеляційний адміністративний суд розглядав справу за позовом до Центральної виборчої комісії. Третіми особами у справі виступили Донецька та Луганська обласні державні військово-цивільні адміністрації.

За рішенням ЦВК вибори 25 жовтня 2020 року не проводили в 10 територіальних громадах Донецької області та 8 громадах Луганської області:

у фактичному обласному центрі Луганщини Сєвєродонецьку,

Лисичанську,

Волновасі,

Авдіївці,

Вугледарі,

Троїцьку,

Станиці Луганській,

Попасній,

Щасті.

На першому засіданні Робочої групи щодо вдосконалення виборчого законодавства у профільному комітеті Ради вносили пропозиції розробити критерії щодо неможливості проведення виборів, а також відвідати Донецьку та Луганську області для вивчення питання.

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