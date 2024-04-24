Справа Сольського: суд щодо обрання запобіжного заходу міністру агрополітики перенесли

Засідання суду щодо обрання запобіжного заходу міністру аграрної політики Миколі Сольському перенесли. За словами його адвоката, урядовця викликали до Верховної Ради

Прокурор наполягала на тому, що засідання затягувати не варто, адже в справі Сольського багато підозрюваних. Проте суд все ж підтримав адвоката міністра через важливість роботи влади в період воєнного стану.

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Коли продовжиться суд

Тепер засідання Вищого антикорупційного суду України відбудеться у четвер, 25 квітня.

Сам Микола Сольський біля будівлі суду заявив журналістам, що не вважає себе винним. Міністр не погоджується з обвинуваченням, що робив щось неправильно, поки був адвокатом у 2017 році.

Варто зазначити, що у цій справі підозрюють і заступника Сольського Маркіяна Дмитрасевича. Водночас він перебуває за кордоном і тому йому не вручили підозру.

Як розповіла журналістам речниця САП Ольга Постолюк, прокурори проситимуть про арешт Миколи Сольського, але з можливістю внесення застави.

Справа Сольського та корупція: що відомо