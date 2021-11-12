Суд став на сторону нардепки Устінової у суперечці із поліцейським Шевцовим

Олександра Устінова повідомила, що 12 листопада закінчилася її війна з Євгеном Шевцовим. За словами політикині, їй довелося пережити 6 судів та більше року тяганини.

Устінова розповіла, що їй довелося витратити кілька місячних зарплат на адвокатів. Окрім того, політикиня пережила арешт машини та квартири.

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Закінчилася півторарічна історія моєї війни по судах з Шевцовим – одним із керівників в нацполі. Ну тим, що обзивав мене "тупой овцой, обезьяной, умственно отсталым чучелом",

– заявила політикиня.

Устінова наголосила, що їй вдалося виграти апеляцію.

Київський апеляційний суд скасував скандальне рішення Печерського районного суду. Відповідно до нього, Устінову намагалися змусити видалити пост про Шевцова та відшкодувати йому моральну шкоду.



Скриншот зі сторінки Шевцова / Фейсбук Олександри Устінової

Деталі скандалу

У серпні 2021 року Устінова повідомила, що суд арештував її квартиру, а машину оголосили в розшук.

Причиною стала нібито образа поліцейського Євгена Шевцова.

Водночас Устінова повідомила, що саме правоохоронець "публічно на своїй сторінці в ФБ обізвав мене всіма можливими епітетами від "бродячого животного" до "тупой овцы" та багатьох інших епітетів".

Політикиня тоді зауважила, що "така людина недостойна носити звання офіцера".

Допис Устінової:

Сьогодні закінчилася півторарічна історія моєї війни по судам з Євгеном Шевцовим одним із керівників в нацполі. Ну тим, що обзивав мене "тупой овцой, обезьяной, умственно отсталым чучелом" та багатьма іншими епітетами. Після цього горе страж правопорядку подав на мене до суду за те, що образила його фразою, що такі люди недостойні носити звання офіцера.

6 судів, більше року тяганини, кілька місячних зарплат на адвокатів, арешт моєї машини та квартири та багато інших "приємностей" але сьогодні я виграла апеляцію проти цього паліціянта.

Київський апеляційний суд у складі суддів Фінагеєва В.О., Яворського М.А. та Кашперської Т.Ц. Скасував скандальне рішення одіозної судді Печерського районного суду міста Києва Волкової за яким мене намагалися змусити видалити пост про Шевцова, відшкодувати йому моральну шкоду та через яке арештували моє майно (квартиру і машину) та намагалися арештувати всі рахунки.

Тепер можна буде нарешті зняти арешти з майна.