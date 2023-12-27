Суд України засудив бойовика Пушиліна до 15 років ув'язнення

Суд в Україні заочно засудив так званого главу"ДНР" Дениса Пушиліна та призначив йому покарання у вигляді 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора 27 грудня. Пушиліна засуджено заочно до максимального покарання за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційну діяльність.

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"За публічного обвинувачення прокурорів Донецької обласної прокуратури ухвалено вирок щодо ватажка незаконно створеної на території Донеччини "республіки", – йдеться в повідомленні.

15 років з конфіскацією майна

Зазначають, що Пушиліна засудили на 15 років ув'язнення з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, пов'язаних з наданням публічних послуг, виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій й конфіскацією майна.

У чому звинуватили Пушиліна

Прокурори в суді довели, що у вересні 2022 року глава псевдореспубліки скликав і провів позачергове засідання фейкової ради так званої "ДНР".

"На зборах нелегітимний депутатський корпус ухвалив так званий закон "про референдум "днр" з питання входження до складу Росії". Бойовик неодноразово наголошував у підконтрольних медіа на необхідності приєднання тимчасово окупованої території Донецької області до Росії. Тим самим закликав до захоплення Росією території України", – повідомили у Генпрокуратурі.

Більше про нікчемний акт

30 вересня 2022 року засуджений підписав із президентом Росії Путіним "договір" про входження квазіреспубліки та нових окупованих територій Донецької області до складу федерації нібито на правах суб'єкта.

24 лютого 2022 року, під приводом захисту так званої "ДНР" від "київського режиму", армія Росії розпочала повномасштабне вторгнення.

Як додали у Генпрокуратурі, унаслідок чого порушено суверенітет України, знищено десятки населених пунктів й по теперішній час тривають вбивства та терор мирного населення.

В СБУ додали, що судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).

За даними правоохоронців, Пушилін продовжує виконувати вказівки Москви щодо сприяння збройній агресії Росії. Він, серед іншого, займається перекиданням ворожих військ по тимчасово окупованій території України, а також є одним із організаторів псевдореферендуму щодо «приєднання» захопленої частини Донбасу до складу країни-агресора.

. В СБУ уточнили, що строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту фактичного затримання Пушиліна.