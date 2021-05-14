Суд відмовив Стерненку й Демчуку у зміні запобіжного заходу

Суд не змінив запобіжні заходи активістам Сергію Стерненку та Руслану Демчуку. Їх залишили під цілодобовим домашнім арештом.

Крім цього, Стерненку не дозволили відбувати домашній арешт у Києві. Таке рішення ухвалили судді 14 травня.

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Вони продовжили розгляд апеляційної скарги на вирок, за яким активістів засудили до 7 років позбавлення волі із конфіскацією половини майна.

Напередодні Стерненко зауважив, що раніше суд задовольнив клопотання прокурора й долучив процесуальні документи, які не були надані в суді 1 інстанції.

Він наголосив, що це є грубим порушенням прав людини. Й додав, що процес не можна назвати прозорим, адже судді від самого початку заборонили транслювати засідання.

Вирок Стерненку: основне

Наприкінці лютого Приморський райсуд визнав Стерненка та Демчука винними у викраденні Сергія Щербича з метою заволодіння 300 гривнями.

До оскарження вироку їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Захист наголошував на тому, що підстав утримувати активістів у СІЗО немає.

Все тому, що суддя у першій інстанції не мотивував таку міру запобіжного заходу, а також не мав права обирати новий, оскільки діяв інший – застава.

На початку квітня Одеський апеляційний суд відпустив активістів під домашній арешт. Водночас у них забрали закордонні паспорти.



Що варто знати про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу